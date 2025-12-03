Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Después del baño' (1892), Joaquín Sorolla. Óleo sobre lienzo, colección particular. Ediciones El Viso
Arte

El «titánico» catálogo razonado de Sorolla

Se publica el primero de los cuatro volúmenes que recogen y estudian el vasto legado del genial pintor valenciano. Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del maestro y gran autoridad en su obra, ha dedicado cuatro décadas a la magna y monumental tarea

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:03

Encerrar toda la pintura de Sorolla en un catálogo razonado es una labor «tan titánica como su obra». Lo sabe bien Blanca Pons-Sorolla Ruiz ... de la Prada, bisnieta del genial pintor valenciano y principal experta en su obra, que abordó el desafío que culminar su catalogación de la mano de la editorial El Viso. El primero de sus cuatro volúmenes se presentó este miércoles en el Museo de Prado, un lugar «decisivo e inspirador» para su bisabuelo donde «estudió a Velázquez» y que atesora 23 'sorolllas'.

