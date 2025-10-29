Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Patricia Belli, en una de sus instalaciones. EP

Patricia Belli gana el Velázquez de Artes

Se reconoce el compromiso con la educación y de fragilidad» de la creadora nicaragüense

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:03

Comenta

Patricia Belli (Managua, 1964) es la galardonada del Premio Velázquez de Artes Plásticas 2025. El jurado destacó en su fallo el «compromiso con la educación ... en un contexto de fragilidad» de la resistente y sensorial artista nicaragüense. También «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano». Dotado con 100.000 euros, el Velázquez es el más alto galardón institucional en el ámbito de las artes plásticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  7. 7 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  8. 8

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  9. 9 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Patricia Belli gana el Velázquez de Artes

Patricia Belli gana el Velázquez de Artes