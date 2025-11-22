Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La presencia femenina en el arte del Seicento napolitano deja su huella en la exposición 'Mujeres en la Nápoles española'. EFE

Nápoles celebra el esplendor artístico de su período español

Una exposición con obras de Ribera y Velázquez rememora el Siglo de Oro del virreinato con un acento en las creadoras de la época

Darío Menor

Darío Menor

Enviado especial a Napolés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

El Siglo de Oro no fue una explosión artística y cultural exclusiva de España. También en otros territorios de la monarquía hispánica se vivió en ... aquellos años un período dorado, como ocurrió en la Nápoles del siglo XVII, por entonces una de las ciudades más importantes y pobladas de Europa. Una exposición que abrió este jueves sus puertas en la sede napolitana de las Galerías de Italia celebra aquel tiempo centrándose en particular en la contribución artística de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  5. 5 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  6. 6 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  7. 7 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  8. 8 Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos
  9. 9 Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada
  10. 10

    El Centro de Drogodependencias pone en riesgo la restauración del Hospital de San Juan de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nápoles celebra el esplendor artístico de su período español

Nápoles celebra el esplendor artístico de su período español