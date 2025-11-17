Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada del Louvre. Reuters

El Louvre tiene que cerrar nueve salas por la «fragilidad» del edificio

El monumental museo prohíbe el acceso del público a una galería dedicada a la cerámica griega después de que hayan detectado problemas en algunas vigas en el segundo piso

Enric Bonet

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:01

Otra mala noticia para el museo del Louvre. El monumental centro cultural de París ha tenido que cerrar una de sus galerías después de que ... hayan detectado problemas en algunas vigas del edificio, que es un antiguo palacio real situado en el corazón de la capital francesa. Así lo ha anunciado este lunes por la tarde el Louvre en un comunicado en que no precisa hasta cuándo durará este cierre «por precaución». Esta decisión se produce menos de un mes después de que el museo más visitado en el mundo sufriera un espectacular atraco el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones se llevaron ocho joyas de la época de Napoleón y de los emperadores y reyes de Francia del siglo XIX.

