La Policía investiga el montacargas por el que accedieron los ladrones al museo. AFP

Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina en el Louvre

La ministra de Cultura francesa ha informado de que no se han producido heridos en el atraco y de que el museo permanecerá cerrado todo el día

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó este domingo de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

Según Le Parisien, sobre las 9.30 horas, tres delincuentes «utilizaron un montacargas para ir directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo» tras llegar hasta el museo en una motocicleta, cargados con pequeñas motosierras. Tras romper las ventanas, presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, aunque los equipos de investigación aún están evaluando el monto del botín.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

