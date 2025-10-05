Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Verónica Soto posa ante el mural que pinta en la Casa de la Mimbre. Ariel C. Rojas

Arte en vivo en la Alhambra

Ideal

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Verónica Soto y Pablo Nake, dos artistas granadinos, protagonizan esta acción de 'live painting' que busca acercar este encuentro cultural a todo tipo de público. ... La intervención, desarrollada en la Casa de la Mimbre, comenzó el viernes y se prolongó hasta la tarde del sábado, cuando ambos daban los últimos toques de espray a sus obras. El silencio es el protagonista del mural de Soto, una llamada a devolver la calma a un espacio ocupado por el turismo. Nake, por su parte, se inspiró en un granado centenario del propio recinto para crear una pieza sobria en colores, en cuyo corazón grafiteó un «te quiero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arte en vivo en la Alhambra

Arte en vivo en la Alhambra