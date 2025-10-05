Arte en vivo en la Alhambra
Ideal
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:05
Verónica Soto y Pablo Nake, dos artistas granadinos, protagonizan esta acción de 'live painting' que busca acercar este encuentro cultural a todo tipo de público. ... La intervención, desarrollada en la Casa de la Mimbre, comenzó el viernes y se prolongó hasta la tarde del sábado, cuando ambos daban los últimos toques de espray a sus obras. El silencio es el protagonista del mural de Soto, una llamada a devolver la calma a un espacio ocupado por el turismo. Nake, por su parte, se inspiró en un granado centenario del propio recinto para crear una pieza sobria en colores, en cuyo corazón grafiteó un «te quiero».
