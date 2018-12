«El arte nos salva de la mediocridad y del aburrimiento» Virgilio Cara, a la izquierda, junto a los académicos Esteban de las Heras y y José Luis Martínez-Dueñas Espejo (d). / RAMÓN L. PÉREZ Virgilio Cara presenta su nuevo poemario, 'La mitad de la fama', hoy en la Biblioteca de Andalucía PABLO RODRÍGUEZ Jueves, 13 diciembre 2018, 00:26

Arte y literatura confluyen en 'La mitad de la fama' (Hiperión, 2018), un poemario con el que Virgilio Cara rompe casi una década de silencio. Fruto de una reflexión artística pero también personal, el granadino reúne una serie de poemas en los que late el asombro ante la belleza. Sobre este y otros asuntos hablará hoy, a las 19:30 horas, en la Biblioteca de Andalucía dentro un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras en el que estará acompañado por Juan Varo.

–Rompe el silencio casi diez años después de su último poemario. ¿Por qué no antes?

–Me lo he tomado con mucha calma. Tenía mucho material, he desechado mucho y lo mandé a Hiperión, que se lo ha tomado con calma también. Ha sido, de todas formas, un tiempo que he aprovechado para hacer y publicar otras cosas.

–En 'Breve Poética' poetiza sobre el proceso creativo. ¿Estos poemas nacen del instante o de un proceso de reflexión?

–Todos los poemas tienen un cuadro de referencia y lo que hacen es darte la pista sobre el tema o una descripción de lo que se ve o conectas el tema con la actualdiad. También hay un espacio para el anecdotario. Estos son poemas reflexivos, trabajados, pero reconozco que también tienen un momento, una ráfaga que nace del giro adecuado. En cuanto a la poética, prefiero no creer en nada. No tengo una poética rígida, sí un sistema de trabajo basado en la contemplación y la reflexión.

–Arte y poesía se abrazan en estos poemas de 'La mitad de la fama' y hacen del poemario casi un museo en el que reina el asombro ante la belleza. ¿Era esa su intención?

–Sí, de hecho todos los cuadros que aparecen los he visto en sus espacios. Berlín, Lisboa, París... Son cuadros que he visto y que me he traido en la cámara fotografíca. Es curioso porque en cada poema hay algo también de la ciudad que guarda el cuadro, algo de ese viaje sea un detalle,un reflejo, una chispa...

–¿Qué papel tiene el arte en su vida?

–No entiendo el arte como una manifestación cultural diferenciada. Poesía y pintura van de la mano. Creo que en el libro doy una pista del papel que tiene para mí. Por ejemplo, en la cita inicial, que está sacada de Goethe, hay una reflexión que refleja la dualidad entre arte y vida. El escritor se plantea que los césares, los grandes personajes de la historia, entregarían la mitad de su fama por estar en el lecho de una belleza perenne pero viva. Me interesa mucho la dualidad de lo permanente de la belleza en el arte frente a lo efímero de lo vital. Como no me creo nada, en unas ocasiones prefiero esa belleza inmutable del arte y en otras prefiero la calidez inmediata de la vida. En algunos momentos malos, el arte es lo que nos salva de la mediocridad, del aburrimiento, del hastío.

–¿Qué opinión tiene de la candidatura granadina a la capitalidad cultural europea?

–Granada merece la capitalidad. Solo hay que ver su actividad literaria, que calificaría de frenética. Conozco Córdoba y Sevilla por trabajo y Granada alberga una programación mucho más amplia. También está siendo muy interesante lo que está haciendo Jesús Ortega con el programa 'Granada Ciudad de Literatura Unesco'. Creo que, una vez superados los enfrentamientos –que también le dan su vidilla al asunto–, Granada es perfecta para que se la considere capital de la cultura.