Arco: «La sonrisa es mi expresión favorita en la vida»

Hace diez años, tras llenar el Palacio de Deportes (fue el primer grupo granadino en hacerlo), y contra todo pronóstico, El Puchero del Hortelano se ... desintegró, dando salida solista a su cantante Antonio Arco. Arco para todos. Iniciando una carrera intercontinental de suma y sigue que le permite hacer dobletes como los de este fin de semana en la sala Aliatar. Es de esos artistas que donde actúa repiten, y como le sucede en Granada, doblando cada vez la audiencia anterior.

- Hace diez años justos del último concierto del Puchero… ¿y?

- Con la distancia valoro aún más el hecho de que tantas personas se animaran a acompañarnos en esa noche tan especial. Quizás ese sold out fue uno de los regalos más bonitos que recibí en aquella etapa,

- ¿No han pensado en juntarse por un solo día?

- Sinceramente no, el Puchero tuvo su principio y su final, aquel viaje fue tal y como tenía que ser, y como dice la canción: tengo claro que el pasado es mejor dejarlo estar.

- Se despidieron en el Palacio de Deportes ¡fue el primer grupo granadino en llenarlo! Usted lleva ese camino: dos conciertos este fin de semana y ya llenos…

- Ciertamente hemos ido creciendo poquito a poco en estos diez años; tú sabes que en 2016 partimos con un reducido grupo de seguidores si comparábamos de donde venía, por eso valoro y agradezco cada persona que se ha ido sumando a este camino. Este fin de semana son más de 1200 personas las que han querido acompañarnos y es. de nuevo, un enorme regalo por una década juntos creando y cantando canciones.

- Como fue su experiencia literaria ¿Qué tal el feedback?

- Fue muy bien, de hecho estoy escribiendo nuevo libro que espero vea la luz pronto. Más historias personales pero ahora agrupadas bajo otro paraguas que nada tiene que ver las canciones, como si lo fue en 40 años, 40 canciones.

- ¿Cuántas ediciones tuvo…?

- Dos en papel y una tercera en digital que es la que actualmente está disponible.

- También se le puede ver en el documental 'Octavas', ¿La música salva?

- Parece que puede ayudar a tal loable fin. Es lo que me dicen y lo que se constata en dicho documental con los testimonios de tantas personas alrededor del mundo, más concretamente en Chile, que es donde la canción 'Ochenta años' tuvo un viaje más profundo.

- Se lo pregunto porque dicen de usted que es «Un artista total que hace un poco más llevadero el dolor de los días»… ¡Nada menos!

- Poco más que añadir… Si alguien así lo cree es un maravilloso premio para mí. Mi mujer, Nati, suele decir a veces que yo estoy vivo por mis canciones… No sé si será cierto, ella así lo cree. Pero sí sé que cada cierto tiempo siento necesidad de escribir y cada vez más, los versos aparecen solos, sin mente ni pensamiento, más allá de cuadrar después alguna rima o revisar después. Es decir, últimamente estoy disfrutando de una forma de crear que bebe directamente del alma en lugar de la mente… no sé si me explico… me resulta bonito y adictivo.

- «Hoy me arrepiento de lo que no hice, no quise, de lo que no dije…» eso canta en su BS ¿sigue vigente?

- Realmente hice esa canción inspirado en una conversación con mi padre, que en paz descanse. Asumí el papel de una persona de esa edad que llega a sus últimos días con la sensación de haber dado por perdida su vida muchos años atrás. Yo considero que hasta ahora, he intentado vivir cada uno de mis sueños o anhelos con la mayor intensidad e ilusión posible, y ese sigue siendo mi camino, de hecho, por ponerte un ejemplo, de pequeño siempre tuve curiosidad por las artes marciales y ahora, a mis casi cincuenta años, estoy disfrutando como un niño aprendiendo karate aquí en Málaga. ¡Nunca es tarde!

- En la primera entrevista que hicimos decía que sus canciones eran usted contando sus momentos vitales ¿sigue en ello, en primer persona, o ya disimula?

- Excepto contadas ocasiones (que son cada vez menos frecuentes) sigo cantando aquello que vivo y siento en primera persona.

- Por cierto, durante años salía usted sonriendo siempre en las fotos, tanto como Lapido serio; ahora el Cero mayor ya sonríe… ¡y usted posa apretando dientes! ¿Qué pasó?

- ¿Qué genio Lapido! Bueno, sigo sonriendo en la mayoría de instantáneas porque es mi expresión favorita en la vida, y porque creo que salgo más guapo también. Pero una sesión de fotos puede ser tediosa y aburrida si no te diviertes, y asumir y aceptar distintos roles puede ofrecerte fotografías no tan similares. No obstante, entre seriedad o sonrisa, segunda opción siempre. En las fotos y en la vida.

- El año pasado actuó en Nueva York… No está mal para un chaval de Huétor Tájar…

- Nada mal, oye. Además me acompaño mi hijo Manuel. Le dije que lo más normal era que no hubiese nadie que me conociese, que iba a cantar para desconocidos, pero justo al llegar a la cola del local, la chica de delante comentaba al teléfono con una amiga que había ido a ver a su artista favorito, Arco… ¡Imagínate la cara de Manuel! «dentro descubrimos que nos esperaba un selecto grupo de personas de diferentes lugares del mundo que conocían mis canciones y se habían desplazado hasta la Gran Manzana para la cita. Manuel, de hecho, quedó enamorado de la ciudad y está actualmente estudiando en Connecticut con una beca de baloncesto, por lo que espero volver a cantar pronto allí ahora que tengo parte de la familia en USA.

- Porque de allí para abajo ya comen en su mano…

- Bueno, tengo Latinoamérica muy abandonada desde la pandemia, cancelaron algunos festivales que teníamos allí y aún no hemos cuadrado gira latina. Respecto a NY, sabes que es una ciudad tremendamente ecléctica y llena de españoles y latinos, ofrece un abanico tan grande de cultura que es difícil no encontrar tu hueco. De hecho, en mi concierto había hasta granadinos y granadinas que estaban trabajando ahí, qué agradable sorpresa fue esta.

- Anuncia doblete, ya me dirá…

- Es concierto eléctrico y con toda mi banda. Llevamos un show nuevo donde cada canción tiene su espacio y momento, y dejamos un huequito siempre para la improvisación y las peticiones del momento. En Sevilla, la semana pasada, pidieron 'De ovejas y corderos', del primer álbum del Puchero, y ahí que nos lanzamos a hacerla, sin haberla tocado en 10 años. El público manda, amigo, y esta es su gira, más que nunca…