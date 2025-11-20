Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cantante Antonio Arco. J. J. G

Arco: «La sonrisa es mi expresión favorita en la vida»

El granadino hace doblete este fin de semana en la sala Aliatar

Juan Jesús García

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

Hace diez años, tras llenar el Palacio de Deportes (fue el primer grupo granadino en hacerlo), y contra todo pronóstico, El Puchero del Hortelano se ... desintegró, dando salida solista a su cantante Antonio Arco. Arco para todos. Iniciando una carrera intercontinental de suma y sigue que le permite hacer dobletes como los de este fin de semana en la sala Aliatar. Es de esos artistas que donde actúa repiten, y como le sucede en Granada, doblando cada vez la audiencia anterior.

