Un archivo con 1.500 filmaciones de 1915 a 1970: «Un segundo No-Do» Entre las películas se encontró las imágenes inéditas de Federico García Lorca y ya se están investigando para saber qué más hay ahí

José E. Cabrero Granada Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Durante la investigación para el rodaje de 'La voz quebrada', Manuel Menchón siguió la pista de una grabación muy concreta: el viaje de La Barraca, la compañía de Federico García Lorca, a Madrid. Ese filmación es conocida y, de hecho, se sabe que uno de los personajes que aparece en el escenario era el propio Federico. Sin embargo, nadie tenía muy claro quién era el autor.

Acción Cultural Española y la Filmoteca de Valencia, las dos instituciones que han trabajado en la restauración de estas imágenes, no tenían el nombre del camarógrafo. Tampoco en el Reina Sofía, donde había estaba el fotograma de la sombra en Lorca firmada con un «anónimo». Menchón siguió una pista, un rumor que decía que en realidad el autor era el historiador Gonzalo Menéndez-Pidal.

«Gonzalo fue un gran historiador, pero en realidad... ¡era cineasta!», exclama Menchón. El cineasta siguió las huellas de Gonzalo Menéndez-Pidal, hijo de Ramón Menéndez Pidal (también historiador, experto en 'El Cid' que, como curiosidad, asesoró el rodaje de la película que protagonizó Charlton Heston en 1961), hasta localizar a sus nietas. Ellas le hablaron de un archivo que llevaba guardado años en un cortijo de Madrid. La cueva del tesoro.

«¿Imaginas lo que podremos encontrar ahí?»

En la casa de Menéndez-Pidal había más de 1.500 fotoquímicos repartidos en cinco habitaciones. 1.500 películas filmadas por él mismo entre 1915 y 1970 en las que hay de todo. «Es un segundo NO-DO. Una barbaridad. ¿Imaginas lo que podremos encontrar ahí? Ya estamos trabajando para sacar a luz lo que guarda ese archivo... pero es un proceso muy lento». Y allí, rodeado de tantas historias que merecerían su propia película, apareció la lata con las imágenes inéditas de Federico García Lorca.

¿Qué más habrá en el archivo de Menéndez-Pidal? ¿Quién? ¿Cuándo podremos verlo? El cofre se acaba de abrir y esto no ha hecho más que empezar.

Reporta un error