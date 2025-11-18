Antonio Resines y Jorge Sanz llegan a Granada para presentar 'La reina de España' en el Festival Premios Lorca

Del 21 al 29 de noviembre de 2025, el Festival de Cine Internacional Premios Lorca regresa en su VI edición para ofrecer una experiencia cinematográfica ... única, que combina descubrimiento, emoción y grandes estrellas. Este festival no solo proyecta cortometrajes inéditos de distintos países y culturas, sino que también brinda al público la oportunidad de disfrutar de cine de calidad acompañado de sus protagonistas favoritos. Todo ello por tan solo 3 euros si adquieres tus entradas en Oferplan Granada de IDEAL.

Entre los momentos más esperados se encuentra la proyección de La reina de España, presentada por Antonio Resines junto al carismático Jorge Sanz. La película, dirigida por Fernando Trueba, nos transporta a los años 50, cuando la estrella Macarena Granada regresa a la España franquista para protagonizar una superproducción de Hollywood. Con un elenco que incluye a Penélope Cruz, Neus Asensi, Cary Elwes y Mandy Patinkin, esta cita será en Cines Megarama el 22 de noviembre a las 18:00 horas.

A continuación, se proyectará La bala, dirigida por Carlos Iglesias, con la presencia del propio director junto a Eloísa Vargas. Esta intensa historia sobre secretos familiares y la Segunda Guerra Mundial promete emocionar a todos los asistentes. La proyección será también en Cines Megarama, el 22 de noviembre a las 20:00 horas.

La jornada culmina con la propuesta más atrevida: Vive dentro, dirigida por Mike Samper. Una película que combina tensión, emoción y poesía visual para recordarnos que, a veces, las mayores cárceles no tienen barrotes. La proyección será en Cines Megarama el 22 de noviembre a las 22:00 horas.

El Festival Premios Lorca es la oportunidad perfecta para sumergirse en historias únicas, descubrir nuevos talentos y compartir la experiencia del cine junto a sus protagonistas.