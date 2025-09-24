Animales domésticos y los cármenes de Granada para inaugurar la segunda edición de Biotopías
Patrocinado por Fundación Unicaja y Alsa, el jueves 25 de septiembre comienza el festival dedicado a la naturaleza en el Museo de Ciencias del IES Padre Suárez
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:00
El jueves 25 de septiembre comienzan las actividades de la segunda edición del festival Biotopías, patrocinado por Fundación Unicaja y Alsa, que se prolongarán hasta el próximo miércoles 1 de octubre.
El festival, que tiene a la naturaleza como eje central y cuya segunda edición busca acercar la cultura a diversos espacios de la ciudad, comienza en un lugar emblemático: el Museo de Ciencias del IES Padre Suárez, que acogerá dos charlas diferentes.
A las 18.30 horas, José Luis Munuera conversará con Gustavo Bernal sobre cómo los animales domésticos cambian la vida. Y lo harán a partir de su cómic más reciente, 'Su olor después de la lluvia', publicado por la editorial Astiberri y que, en Francia, ha sido un fenómeno de masas.
El cómic adapta la obra homónima de Cédric Sapin-Defour y es una poderosa historia de amor incondicional, que llegó a ser el libro de no ficción más vendido en Francia en 2023, con más de 400.000 lectores.
Tras ver un anuncio en el periódico, Cédric decide adoptar a Ubac, un perro boyero. Desde este momento, se crea un vínculo único entre ambos, que durará trece años y cambiará para siempre la mirada de Cédric sobre el mundo. De repente, solo importa el presente. La vida se convierte en paseos llenos de olores y sabores nuevos, juegos, miradas cómplices o simplemente compañía silenciosa. Una presencia que se hará imprescindible y cuyo recuerdo permanecerá grabado en la memoria como un olor amado, incluso después de la lluvia.
A las 19.30 horas, Juan Enrique Gómez y Merche S. Calle conversarán con José Antonio Muñoz sobre los cármenes de Granada como refugio de la biodiversidad. Y lo harán a partir de su libro 'Flora de los cármenes de Granada. Jardín interior'.
Después del precioso libro 'Aljibes, Pilares y Patios, aguas públicas con historia', Juan Enrique Gómez y Merche S. Calle, nos sorprenden con esta magnífica recopilación de la flora de los Cármenes de Granada, en esta primorosa edición que nos ofrece Entorno Gráfico Ediciones en versión rústica y pasta dura. En ella podrá el lector deleitarse y al tiempo aprender las delicias de los interiores de los cármenes granadinos y la flora que puebla sus maravillosos recintos. Obra imprescindible para los amantes no solo del mundo de la botánica, sino de la propia idiosincrasia de la ciudad de Granada.
