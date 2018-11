Los Ángeles: con ellos empezó todo

Hace justo medio siglo que llegó a Granada la primera guitarra eléctrica. La trajo un tuno desde Alemania. Y puede que eso explique la relación del ambiente universitario con la efervescencia de una escena musical «que es la envidia de todo el país», según apreció anoche Francisco Cuenca, alcalde de Granada, en la tercera gala de la plataforma Granada Ciudad del Rock, celebrada en el Centro Federico García Lorca. «Granada es la ciudad de la ciencia y la innovación, mientras que a la vez es la ciudad de la cultura», subrayó el regidor.

Los pioneros de la historia que arrancó a finales de la década de los cincuenta son Los Ángeles. Toda la vanguardia pop que ha salido de esta tierra en las seis últimas décadas tiene su semilla en el conjunto del desaparecido Poncho González. Un grupo atípico en la España de los sesenta, periodo de cantantes trémulos, de gesto pánfilo ante la cámara. Los granadinos se curtieron como músicos en jornadas intensivas en la Costa del Sol, ante mujeres exuberantes y una clientela entendida. Entre aquellos guiris se encontraba Brian Epstein, manager de los Beatles, al que cautivaron. Fueron, con Los Brincos, el grupo vocal por excelencia del momento.

Este verano, dos semanas después de tocar por última vez en la sala Prince, murió su guitarrista Carlos Álvarez, al que llamaban 'El Twister' por su imagen 'sixtie': fue la antesala de Paul Weller. El otro guitarrista histórico de la formación, Agustín Rodríguez, embargado por la emoción, apenas pudo mascullar un recuerdo con la mano en el corazón al subir al atril: «Carlos Álvarez, va por ti». Y el público, en pie. Muchas de las decisiones que luego han tomado muchas bandas de Granada fueron antes audacias de Los Ángeles. Como viajar a Madrid para relacionarse con mano izquierda con la industria.

Experiencia celestial

El productor Rafael Trabucchelli, el Phil Spector español del momento, dijo que ningún otro combo armonizaba como ellos. Escucharlos clisar las voces sigue siendo una experiencia celestial. Y encima grababan en un solo día esas canciones que hoy siguen vigentes en varias generaciones. Por si fuera poco, cuando les daba por grabar versiones, superaban al original; ahí queda su 'Waterloo sunset' de los Kinks, y nadie sabe quién es Keith, ese cantante de Philadelphia que cantó antes el '98.6'. Ayer, Popi González y su hermano, Pablo G., la herencia genética de Poncho, cerraron el evento con una versión acústica de la oportuna 'Ven a Granada'.

«Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Granada es creer en la música de esta ciudad», manifestó el alcalde, que puso en valor la industria que conlleva la música en esta urbe y el potencial económico de la ruta de establecimientos de Granada Ciudad del Rock, uno de los ejes que llevará el equipo de gobierno a Fitur. En la gala, también se destacó el primer gran logro del colectivo: cambiar el marco regulatorio de la Junta de Andalucía para la música en directo. «Estamos trabajando para dar forma a la ordenanza municipal y devolver la música al lugar del que nunca debió salir: la calle», añadió Cuenca.

Junto con Los Ángeles, la otra Púa de Plata de la velada tuvo como destinatario el periodista Juan Jesús García, crítico musical de IDEAL desde hace más de treinta años. 'Juanje' estuvo arropado por el director de este periódico, Eduardo Peralta, que señaló que este veterano reportero de la noche «toca muchos ritmos y estilos, y nunca desafina». Tanto Peralta como el homenajeado destacaron el compromiso de esta cabecera con la música. «Juan Jesús García es un excelente cronista, pero también un notable fotógrafo, capaz de captar todo un espectáculo en una instantánea. Para la posteridad queda la de Strummer frente a la Alhambra», remarcó Peralta. «IDEAL ha sido testigo privilegiado de los grandes acontecimientos musicales de Granada a través de su narrativa», comentó el director de IDEAL.

Portadas a la música

Juan Jesús García secundó a su jefe al afirmar que «con respecto a la música, el IDEAL no es un medio: es un entero». «No hay ningún periódico con más portadas dedicadas a la música en vivo, sea un artista para todos los públicos o, esta misma semana, del Festival Internacional de Jazz de Granada», reflexionó este hombre que cumple 45 años en el oficio y que, como todos rumiaban en la puerta, «desarrolla una labor impagable porque si no lo contara él, no lo contaría nadie». «Gracias a 'la academia', esa suerte de Rock & Roll Hall of Fame de Granada, por acordarse de un crítico y no de su santa madre, que es lo habitual. Esto solo pasa en ciudades como Granada, donde hasta puede haber una manifestación de 4.000 personas en defensa de la música en directo. ¡Más que en el primero de mayo!», exclamó 'Juanje' con su guasa habitual. Su Púa sirvió de tributo póstumo a Juan de Loxa, Isidro Olgoso, Jesús Arias y Javier Lapido. Memoria y festejo.