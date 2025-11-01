Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un instante de la lectura deDon Juan Tenorio A. Molinari
Tenorio inmortal

Andrés Molinari

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:35

Los únicos seres inmortales son los mitos. Desde la lejana penumbra de la prehistoria, asoma por acá, de vez en cuando, el mito de la ... bella y la bestia. Yo defiendo que Zorrilla lo aplicó con pulso, habilidad y éxito a un hombre bestia, que los pedantes de hoy llamarían depredador sexual, y a una criatura quintaesencia de la belleza de alma y pureza de verdad. Para que no quepa duda de que se trata del viejo mito redivivo, don José escribe: «Que el amor salvó a Don Juan, al pie de la sepultura». Sobre sepulturas, estatuas que cobran vida y mitos que nunca mueren discurre esta obra imperecedera de nuestra literatura, que encuentra su idoneidad escénica en las cercanías del dos de noviembre. Unos días antes y en el palacio de los Conde de Gabia, el Centro Artístico de nuestra ciudad ha realizado una lectura dramatizada de tres de las escenas más señeras de este «drama religioso fantástico en dos partes». Dirigió y bordó el papel del libertino Paco de Paula Muñoz, el veterano de las tablas en nuestra ciudad. A sus órdenes, María Parra, discreta enamorada como Doña Inés, haciendo del gesto su pasión. Chema Caballero, como Don Luis Mejía, dio la réplica al amador con un punto de jocosidad y perfecta dicción del verso. Con Paco Pérez, como el Escultor, la noche se vino arriba, gracias a su salero contenido y su mesurada ironía. En la cumbre de la noche el breve diálogo entre un atinado Francisco Morales como el Comendador y el protagonista de tanto desafuero. Apuntó la narración Hortensia García-Ligero y asperjó de bella música Irene Morales con su violonchelo. Zorrilla convirtió a Don Juan en verso, a Doña Inés en romance, a los demás en rima armoniosa. Cuando termina el drama del vate vallisoletano, el facineroso muere junto a su enamorada. Pero, desde la prehistoria, el hombre se ha dotado de un recurso para resucitar a los muertos: el teatro. Gracias a esfuerzos, como este año el del Centro Artístico, el Tenorio seguirá acumulando el polvo de los siglos, pero el teatro logrará el prodigio cada año: cuando se acerque el día de los muertos, don Juan volverá a la vida.

