La máscara asiste a clase

Portugal, tan cerca y tan lejos. Permanente vecino por poniente, pero raramente presente en el levante de los teatros españoles. Por suerte, esta vez, la ... programación juvenil del Teatro Alhambra ha mirado a Portugal y nos ha traído una preciosidad del país del fado y el gallito de colores.

'Bulldog' es una creación para caretas y gesto mudo de la compañía lusa Jat-Janela Aberta. Cuatro estupendos actores dirigidos por Miguel Martins Pessoa y Diana Bernedo que llevan su máscara de adolescentes desde los pupitres al parque de al lado. Una preciosidad de montaje, una proeza de actuación, una realidad de presente.

Porque hablar, sin pronunciar palabra, del acoso entre adolescentes es invitar a que la verdad social coetánea pise las tablas y denuncie a telón abierto. El montaje es cinematográfico, realizado con fogonazos de luz y cambios de ámbito. El interior de la escuela o de la casa, en la que la madre no hace caso del adolescente porque es adicta a los concursos de la tele, se transforma con ritmo prieto y sin torceduras, en el parque, la calle o la posibilidad de que los niñatos acosadores le quiten la mochila o le den un puntapié en el culo al compañero de cole con piel un poco morena y pelo un mucho ensortijado. Una música, a veces añoranza lisboeta y otras claro leitmotiv, aclimata y casi acaricia. Una hermosura.

El escenario granadino hoy ocupado por Portugal. Representa una escuela, que es como decir el mundo entero, porque todos tenemos un pasado común de seño, pizarra y deberes. Si mañanero el patio de butacas, unos escolares llegados de Colomera y unos apéndices de maestro desde el Campus de Cartuja. Todos metidos en la harina del argumento, viviendo el acoso y familiarizándose con el intento de suicidio, demasiado frecuente a esa edad. Espectadores activos que expresan desde su asiento. Pero aún nos falta mucho. Mucho. Por ejemplo nos falta que la chiquillería abronque y abuchee los abusos de los personajes grandotes, los atropellos de los dos chulos y desvergonzados, con la misma fuerza y verdad con la que silban de gusto, y casi censura, los besos tiernos que se dan las dos caretas que representa a ambos adolescentes sentados en un banco del parque.