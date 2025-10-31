Liturgia Neandertal

Dante no sabía de neandertales. Pero imaginó un infierno anterior a Atapuerca, cuyas negruras fue colmando con aquellos que nunca supieron lo que es el ... arte de agitar el cuerpo al ritmo del universo. Mario Bermúdez Gil, al frente de la compañía Mercat Danza, ha traído hasta el Teatro Alhambra su espectáculo 'Averno', en el que siete bailarines, siete, espejean una liturgia de abismos y castigo.

Como los siete pecados capitales, los siete resultan tan seductores que uno no puede despegar la vista de su danza infernal, de esa marmita en la que ellos siete son la pompa y el borbotón. Olla que prepara una droga llegada desde la prehistoria, que crea adicción con su crepitar incesante y su vestuario de harapo terroso.

El humo, siempre molesto, está justificado por el argumento y la sugerencia. La música percute sin molestar y las luces lucen por atinadas. La balanza, asida por el arcángel en la puerta del trasmundo, para pesar las almas, aquí equilibra a la perfección el suelo y el vuelo. Sobre el linóleo se desparraman los cuerpos, se apelotonan los éxodos, se desmoronan los cansancios. Hacia el aire vuelan incesantes los brazos, revolotean las manos, huelgan las miradas.

Pocas máculas en el espectáculo. Si acaso una demasía del septeto insistente, con pocos dúos y casi ningún monólogo. Dilución, hasta el momento de la desnudez, entre lo masculino y lo femenino. Nostalgia de más ternura entre tanto brío, tantas arterias henchidas de adrenalina, tanto molino aspaventado sin su Quijote.

Pero la inteligencia manda. A punto de cansarnos repitiendo una y otra vez similares coreografías, la violencia se hace arte, el break queda en insinuación y, tras tanto espasmo, nos convierten en los ojos de Dante.

El humo infernal ya se esfumó. A pecho descubierto ellas cuatro y ellos tres ofrecen su estatuaria. Neandertal ya descansa de tanto ajetreo, los siete vuelven a sedimentarse, unos sobre otros; yacen ahítos al fondo del escenario, junto al foco de color crepuscular que cierra lo que hace hora y cuarto abrió. Ahora emprenden su condición de reliquia, Neandertales como vestigio, bella danza paleolítica que permanecerá fosilizada entre nuestras más lúcidas neuronas, esas que nos devuelven un mohín de placer cuando les encendemos el interruptor del recuerdo.