Falla entre las musas

Mediaba el mes de noviembre y la lluvia volvía a Granada tras el tórrido verano. Un brillo húmedo y fértil embellecía el bosque de la ... Alhambra. Al subir me pareció que la colina del Mauror se había mutado en el monte Olimpo, y los arroyuelos de la cuesta nacían de la fuente Castalia. Porque dentro, en el auditorio, escucharía 'El renacer de Apolo' un precioso concierto de los que este año enjoyan los Encuentros Manuel de Falla, dedicados hogaño al neohelenismo en el despertar del siglo XX.

Paolo Pinamonti me había insistido en que no me lo perdiese y jamás le terminaré de agradecer la invitación. Porque esa tarde, a pesar de desapacible, llenó de público la sala B de dicho auditorio para disfrutar de un concierto cercano en lo entrañable aunque lejano en su redacción.

En torno al 'Homenaje' a su amigo Debussy, que escribiera Manuel de Falla tras su fallecimiento, se arremolinaron con destreza y sin aspaviento, como en un otoño plácido, las obras más mitológicas del propio Debussy, ese enigma hecho danza que es el trío de 'Gymnopédie', de Erik Satie, y la versión para piano de Apolo y las musas de Igor Stravinski.

Ante el teclado Ana Guijarro, un prodigio de equilibrio entre discreción y nervio. Nada de ese revoloteo de manos para la galería, ni de gestos altisonantes ante la góndola de charol sonoro. Ella supo ceder el protagonismo de la pianista a la obra nacida del instrumento, a la memoria del compositor que la imaginó. A su lado Sara Blázquez pasándole las hojas y, sobre todo, el marido de esta, José Enrique Moreno Gistaín, para las piezas a cuatro manos: Ese maravilloso 'Preludio a la siesta de un fauno', haciendo de fondo a la película 'The Soul of the Cypress' de D. Murphy, tan inaudita como sugerente.

Lástima que ni Debussy ni Satie ni Stravinski visitasen a Falla, cuando vivía y componía en esta misma colina del Mauror, como sí lo hicieron Massine, Landowska y tanto otros. No vinieron en persona, pero una tarde de lluvia, cuando mediaba el mes de noviembre, oímos cómo sus músicas, fabricadas con mitos, enigmas y quimeras, venían a arropar al gaditano junto a la casa en la que él cada tarde conversaba con su piano.