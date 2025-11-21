Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica

Falla entre las musas

Andrés Molinari

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

Mediaba el mes de noviembre y la lluvia volvía a Granada tras el tórrido verano. Un brillo húmedo y fértil embellecía el bosque de la ... Alhambra. Al subir me pareció que la colina del Mauror se había mutado en el monte Olimpo, y los arroyuelos de la cuesta nacían de la fuente Castalia. Porque dentro, en el auditorio, escucharía 'El renacer de Apolo' un precioso concierto de los que este año enjoyan los Encuentros Manuel de Falla, dedicados hogaño al neohelenismo en el despertar del siglo XX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  4. 4 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  5. 5

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  9. 9 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas
  10. 10

    La cadena humana que sostiene a la familia que sufrió el incendio de Las Gabias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Falla entre las musas