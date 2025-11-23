Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calderón visita San Jerónimo

Andrés Molinari

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:36

Esta vez no fue necesario ninguno de los telones de fondo de escenario, de esos realizados por Antonio Serrano y que tanto ha lucido la ... compañía Mira de Amescua. Porque hizo lo propio, con gala y ceremonia, el impresionante retablo de la iglesia de la Concepción, del Monasterio de San Jerónimo. Ante él, la citada compañía teatral representó «La Hidalga del Valle», el auto marino que envió Calderón de la Barca a Granada cuando los sucesos heréticos de 1640.

