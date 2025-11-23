Calderón visita San Jerónimo

Esta vez no fue necesario ninguno de los telones de fondo de escenario, de esos realizados por Antonio Serrano y que tanto ha lucido la ... compañía Mira de Amescua. Porque hizo lo propio, con gala y ceremonia, el impresionante retablo de la iglesia de la Concepción, del Monasterio de San Jerónimo. Ante él, la citada compañía teatral representó «La Hidalga del Valle», el auto marino que envió Calderón de la Barca a Granada cuando los sucesos heréticos de 1640.

Un esclarecido manojo de personas se ha esforzado para que esta representación brille, con rutilo propio, en el corazón de las Jornadas Culturales Solidarias en honor de la Inmaculada, a unas semanas de su festividad litúrgica. Encabeza esta proeza el Barco de Alimentos de Granada, que cumple sus primeros 30 años, con Jesús Mellado González, ideólogo y ahincado organizador de estas jornadas. Luego su presidente, la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, cuyo hermano mayor presentó la representación, la comunidad de religiosas jerónimas aconsejadas por Joaquín Martínez González, y una decena de empresas y entidades granadinas para culminar con nutrida asistencia este acto cultural de primer orden.

En el escenario, los veteranos de la compañía, luciendo una preciosa y esmerada dicción del verso calderoniano, una escenografía sucinta, y un vestuario renovado, en el que fulguran con luz propia la corona serpentiforme de Paco Bueno, tan buen actor como escritor, y las flores en el gorro de Antonio, remembranza de los cuadros de Giuseppe Arcimboldo. Macario con su gesto preciso, Antonio P. Casanova colmando el templo con su palabra real, Esther siempre de noble presencia, Sensi con su linda voz… y María Solórzano en su breve pero intenso papel que la podrían convertir en modelo canesco con tan solo tasmutar cinco siglos, que para la Virgen no son nada.

Nuestros más veteranos actores supieron adaptarse a una iglesia que no era teatro, procurando tropezar lo mínimo y solucionar problemas de sonido, que en nada emborronaron una actuación magistral, como siempre, e idónea para el lugar en el que se debatía en verso sobre la terminológica y la lid teológica entre pecado original y María de Nazaret.

Hasta el punto que, en un instante, me parecido que la imagen de la Inmaculada, que centra el retablo de este templo, sonreía complacida.