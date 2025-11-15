Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patricia Guerrero taconea con ímpetu y poderío las tablas del teatro Alhambra al son de las palmas.

Toda Andalucía cabe en el teatro Alhambra

El Ballet Flamenco de Andalucía viste de fiesta el escenario del Realejo con un recorrido por la tierra

Jorge Fernández Bustos

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:20

El Teatro Alhambra se vistió anoche de fiesta con el Ballet Flamenco de Andalucía, que hizo un recorrido flamenco por el paisaje y el paisanaje ... de nuestra tierra andaluza; un recorrido que repetirá esta noche de sábado y mañana domingo, para celebrar por todo lo alto el XV aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. Debemos sentirnos orgullosos de contar con este ballet en Andalucía, un ballet que es de todos: su compromiso, su disciplina, su eficacia son encomiables. Y para más inri, su directora, es la bailaora y coreógrafa granadina Patricia Guerrero, al igual que un par de miembros del cuerpo de baile: Claudia 'la Debla' y David Vargas.

