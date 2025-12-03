Zambra del Sacromonte: el arte y la tradición flamenca se dan cita en Íllar

El municipio de Íllar, en la alpujarra almeriense, ha acogido las III Jornadas Homenaje a Mariano Morcillo Laborda, un personaje fundamental en la historia del ... flamenco y la cultura andaluza. Nacido en Íllar el día 2 de diciembre de 1870 y fallecido en Granada el 20 de enero de 1954, Morcillo Laborda fue guitarrista, cantaor y, además, inventor de unos célebres muñecos bailaores que marcaron un antes y un después en la tradición del flamenco.

Morcillo Laborda fue una figura clave en las primitivas zambras del Sacromonte, dirigió la Zambra de los Amaya sobre 1900, ideó y creó muñecos que representaban a dos grandes artistas del flamenco de la época: el seguiriyero 'Talones' y la bailaora 'La Ceana'. Estos muñecos, que lograron gran fama, fueron llevados a París en 1900, donde el propio Morcillo los presentó en la exposición universal dentro del espectáculo 'Andalucía en tiempos de moros'. Fue allí donde alcanzó notoriedad internacional, y el Maharajá de Kampurtala mostró interés en llevárselos a la India.

Además de su faceta artística, Mariano Morcillo Laborda desempeñó un papel destacado en la administración pública, siendo jefe de la administración de Hacienda de Granada. Fue también un colaborador cercano de figuras como Federico García Lorca y Manuel de Falla en el concurso de cante jondo de Granada de 1922, donde presentó a uno de los ganadores más emblemáticos, 'El Tenazas de Morón'.

En el ámbito familiar, Morcillo era primo segundo de Carmen de Burgos, famosa escritora y periodista conocida como 'Colombine'.

Este homenaje, que se celebra anualmente, tiene como objetivo visibilizar las distintas facetas de su legado artístico, especialmente su contribución al flamenco y su relación con las marionetas.

Las III Jornadas incluyeron una serie de actividades para acercar a los asistentes a su mundo creativo y flamenco. El programa comenzó el sábado 29 de noviembre por la mañana con el espectáculo de títeres y marionetas Cía Tantontería, con un taller de creación de títeres y marionetas para los más pequeños. Por la tarde, se organizó con una 'Zambra del Sacromonte', cante toque y baile, en el salón de usos múltiples de Íllar.

Fue, sin dudua, una excelente oportunidad para revivir la esencia del flamenco, la tradición de las marionetas y el arte de Mariano Morcillo Laborda, un hombre que fusionó la música, la danza y la creatividad en una obra única que sigue siendo recordada hoy con cariño y admiración en su pueblo natal.