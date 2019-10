«La violencia en México es cada vez es más atroz y una cosa casi esperpéntica» Eduardo Ruiz Rosa, retratado en el interior de la Catedral de Murcia, el pasado sábado. / ALFONSO DURÁN | AGM Eduardo Ruiz Rosa, escritor de 'Anatomía de la memoria', presenta hoy en la librería Nobel de Almería su último libro de cuentos, 'Cuántos de los tuyos han muerto' MANUEL MADRID Almería Miércoles, 2 octubre 2019, 01:40

Almería. 'Cuántos de los tuyos han muerto' (Candaya, 2019), la obra que el escritor mexicano Eduardo Ruiz Rosa (Culiacán, 1983) escribió después de 'Anatomía de la memoria' [calificada de «obra maestra» por sus editores, Olga Martínez y Paco Robles, profesores de literatura enamorados de América Latina y de su literatura], parece envuelta por el mismo velo: cómo una muerte produce después una reacción entre los supervivientes que les hace reconocerse unos a otros, redescubrir historias y objetos en torno al muerto, y producir entre ellos una especie de comunidad. A la larga, «lo que hace esa comunidad es resistir», afirma Ruiz Rosa, con sus uñas pintadas del color de los pensamientos fatalistas, negro bujía como el de su barba, o como el café que se le enfría. Una constante lucha ante la ausencia, la pérdida o el desamparo que la muerte les ha revelado. Recordar al prójimo oculto, en la sombra, para volver la mirada a los vivos. Hoy, en la Librería Nobel de Almería, a las 20.30 horas, y presentado por Carlos Maleno y Manuel López Muñoz, habla sobre su nuevo y esperado libro 'Cuántos de los tuyos han muerto'.

-Y usted, ¿en qué comunidad anda?

-Estoy en la comunidad de los sobrevivientes, todavía no caí ahí. El arranque de la escritura de este libro de cuentos es la muerte de mi madre. Lo empecé un año después, en el verano del 2018. Y a partir de la escritura del primer cuento ['La guerra de la estatua' en el libro aparece el segundo] todos los demás se empiezan a aparecer. En un par de meses escribí casi todo el primer borrador. El resto de cuentos abordan la muerte de otros personajes cercanos. O de procesos vitales. O de estructuras comunitarias de amistades, de relaciones... Incluso de residencias. El último cuento, 'La desesperación de los ciervos', tiene que ver con la muerte de un periodo que habitas antes de llegar a otro espacio al que todavía tienes que adaptarte. Son once cuentos, y luego hay un 'post scriptum', un pequeño texto final y una nota de explicación sobre el sustrato experiencial de cada cuento.

«Invito al lector a que haga una revisión personal de sus afectos, sus pérdidas, sus olvidos, sus ausencias y su relación con la muerte»

-¿Hay posibilidad de comunicarse con el mundo de los muertos?

-'La garra de la estatua' es una historia en torno a una pequeña figura que tiene la madre del narrador y una de las manos de esta estatua, una mujer oriental, se puede quitar. El mito es que quitas la mano, pides un deseo, la escondes, cuando se cumple el deseo recuperas la mano y se la vuelves a poner. El asunto es que se descubre la estatua después de la muerte de la madre. Y no saben dónde está la mano, ni qué deseo pidió, y todo gira en torno a ese vacío, a la ausencia del deseo, a ese desconocimiento del deseo de la madre, a qué harían si encuentran la mano, si la volverían a poner o no. 'La desesperación de los ciervos' es la historia de un migrante que pierde el equipaje en un viaje y va por los mercadillos buscando a ver si por ahí aparece, porque le han dicho que en los mercadillos están las maletas que nadie reclama o se pierden misteriosamente, y aparece una mujer migrante africana que busca la maleta donde van las cenizas de su madre. Empieza a inventarse una relación con ella, a partir de unas cartas de un documentalista iraquí que vive en Suecia e hizo un documental que narra una historia muy semejante, una coincidencia que le parece extraña, y le escribe cartas que el otro no responde, y en cada carta exagera cada vez más esa relación con esta mujer, toda una serie de peripecias en torno a la búsqueda de esa maleta con las cenizas, y en esas exageraciones vemos cómo ya no son las cenizas sino los huesos de la madre lo que buscan, etc. Lo que cuento es el intento de comunicarse entre ellos sin respuesta.

[Este libro es «la consolidación de Eduardo Ruiz Rosa como 'autor Candaya', la editorial catalana, que desde su creación en 2003 ha publicado 99 libros, entre ellos 'La edad media', de Leonardo Cano (Murcia, 1977), y 'Factbook. El libro de los hechos', de Diego Sánchez Aguilar (Cartagena, 1974). «Cada vez tenemos más claro que queremos publicar literatura comprometida con el ser humano, con el otro, y en 'Cuántos de los tuyos han muerto' queda muy claro, es literatura sobre el desamparo ante una pérdida inesperada, y surge esa fragilidad extrema y esa necesidad de reconstrucción. Aparece el tema de los desaparecidos, y la violencia en México, que parece un cáncer del que uno nunca va a sanarse, la emigración, la violencia de género, la eutanasia... todos los temas que forman parte de las preocupaciones de nuestro tiempo. Su manera de escribir tiene una solución nada periodística, con un calado poético, un lenguaje hipnótico...», aclaran los editores durante la conversación en la plaza de Belluga con churros y chocolate sobre la mesa. Eduardo Ruiz Rosa siempre trata de tener una conciencia de la resistencia individual y colectiva, «y Candaya es una editorial de resistencia, un núcleo cultural y político de mucha intensidad», dice el mexicano].

-¿Hasta qué punto la violencia en México es diferente a la que vivimos en Europa? Porque violencia y muertes hay en todos lados.

-Difícilmente se puede escapar de la violencia. En México se ha creado un ambiente muy amplio de corrupción e impunidad, que hace que las instituciones públicas sean casi inoperantes a la hora de administrar la justicia. Eso hace que la escalada cada vez sea mayor en cantidad y en naturaleza. Cada vez es más atroz, y esperpéntica, con formatos muy variados. Y hace uso de un exhibicionismo muy potente. No es solo que haya muertos. Sino que los cuelgan de los puentes. Hace 20 días encontraron una bolsa de basura en un descampado de la ciudad de Culiacán (Sinaloa, México) que tenía 5.000 restos óseos de manos. Quién sabe cuántas manos y a cuántas personas se las habían cortado, y acabaron en un baldío hechas pedazos.

Frivolidad y vida

-En Europa, sin embargo, se han vivido guerras recientes. En México hay guerras no declaradas.

-Por la inoperancia institucional lo que ha ocurrido en México es que ese estado de guerra se ha normalizado. Muchas ciudades de México están o han estado militarizadas. Sabes que hay guerrilla en la sierra y en barrios periféricos, y surgen cosas extrañas. Tiroteos donde se asesina y la gente sigue tomando café a unos kilómetros, como si nada. En México son asesinadas nueve mujeres al día por violencia de género. México es el segundo país con más periodistas asesinados en el mundo, por detrás de Afganistán. Cuando yo estaba en el Instituto de Cultura comenzando unas jornadas literarias y un taller de ensayo, de once a una, pues a mediodía, en el centro de Culiacán, asesinan al director del semanario 'Río doce', el periodista y escritor Javier Valdez, alguien muy activo en la denuncia contra el narcotráfico. Le dan 12 tiros, tres en cada mano, le disparan en las manos con las que escribe. Su aparición anterior en público había sido en las protestas por el asesinato de otra periodista en Ciudad Juárez, Miroslava Breach. Y a la semana lo matan a él. Hay escritores que frivolizan mucho la violencia para escribir novelas negras y cosas así, como historias de vaqueros e indios, y convierten en héroes a narcos y policías corruptos, deificándolos de una manera frívola, y ahí no hay denuncia social sino lucro. Hay poca literatura que se enfoque en las víctimas o sus familiares, pero la hay.

-'Cuántos de los tuyos han muerto' es un título que surge de la conjunción de unos versos de un poema del venezolano José Barroeta.

-Sí, me gusta muchísimo. Su obra completa se llama 'Todos han muerto', un poema mítico de él. Yo quería apelar al lector e inducirlo al libro de forma que se plantee esta pregunta, y haga una revisión personal de sus afectos, de sus pérdidas, de sus olvidos, de sus ausencias, con relación a la muerte. El común denominador de los personajes es la rebelión, la rabia, contra la muerte y la pérdida, que les insta a hacer una afirmación de la vida, y asumirse aquí y ahora.