El autor, en un cómodo sofá, rodeado de libros. IDEAL

El veterinario y escritor Gonzalo Giner protagoniza hoy el Aula de Literatura en Roquetas

La actividad coordinada por Diego Reche se llevará a cabo a las 20.00 horas en el Castillo de Santa Ana

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:26

El escritor Gonzalo Giner protagoniza este jueves, 20 de noviembre a las 20 horas el Aula de Literatura que organiza la concejalía de Cultura de ... Roquetas de Mar. El acto literario se llevará a cabo en el Castillo de Santa Ana. El autor, veterinario de profesión, estará arropado por el concejal de Cultura, Daniel Salcedo y el coordinador del Aula de Literatura, Diego Reche.

