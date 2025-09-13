Los versos de Valente guían un viaje sensorial para redescubrir la Casa del Poeta La actriz Mar Galera dirige esta experiencia inmersiva en la que las emociones se fusionaron con las palabras del poeta, dentro del programa 'Verano en Verso'

Un viaje emocional por los sentidos para conectar con los versos de José Ángel Valente. Es lo que vivieron el pasado jueves los almerienses y turistas que participaron en la quinta actividad de 'Verano en Verso'. El público se adentró en las distintas estancias de la Casa del Poeta con la mente bien abierta y, en muchas ocasiones, los ojos cerrados para interiorizar las bellas palabras del escritor, dirigidos por la actriz Mar Galera. Fue una experiencia inmersiva que permitió conocer en su esplendor este espacio museístico, entender la esencia del mundo de Valente y disfrutar de su poesía, declamada de forma brillante por Mar Galera. Tras una hora, todos se sintieron más cerca de uno de los grandes literatos del siglo XX en España.

'Verano en Verso', el programa de dinamización creado por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de Plan Turístico de Grandes Ciudades, está ofreciendo momentos mágicos, como la lectura de poesías por el propio público, la fusión del freestyle con los versos, los dibujos de Super Valente surgidos de la imaginación de los más pequeños, o la creación de un cuentacuentos exclusivo sobre el gran poeta. Ayer se sumó el teatro a este viaje por la vida y obra de José Ángel Valente.

Mar Galera realizó una lectura dramatizada de algunos de sus poemas en las diferentes estancias, comenzando en la sala de lectura y actividades, donde el público ya conectó, el comedor con esa gran vitrina como protagonista, las escaleras de madera, el baño o la joya que es su escritorio. Estancias donde se están expuestos algunos de sus poemas y en las que se exhiben recuerdos de este poeta lleno de sensibilidad. Y lo hizo convirtiendo cada escenario en una experiencia, que permitió conectar al público con los sentidos, y a través de ellos con las palabras del poeta, en un viaje inspiracional, y a la vez, muy emocional.

Acompañados con una vela, con los ojos cerrados, en contacto con el compañero o compañera… centrados, y sin el ruido externo del día a día, para poder sentir con mayor intensidad los versos elegidos y declamados por Mar Galera.

El acto estuvo presentado por Maribel García Sánchez, coordinadora de Programas del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip.

La actriz almeriense Mar Galera, que triunfa en la Gran Vía de Madrid con la representación de 'Juana' demostró su calidad interpretativa, leyendo las poesías del autor gallego que se enamoró de la ciudad de Almería, de su sol, sus silencios, su Cabo de Gata y la autenticidad de La Chanca, y vivió un idilio con esta casa con vistas a la Alcazaba, donde se alojó y se inspiró durante quince años, y tras fallecer, fue donada por la familia al Ayuntamiento de Almería para convertirla en un espacio museístico. Situada en la calle Valente, entre la Catedral y la Plaza Bendicho, adentrarse en este museo es sentir la pasión por la poesía, la misma que ha transmitido Mar Galera a los participantes que, como en todas las actividades del programa, han agotado todas las entradas.

Últimas plazas para el cuentacuentos del 18 de septiembre

'Verano en Verso', organizado por el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y producido por Contraportada y Asiento Vip concluirá este viaje estival el próximo jueves, 18 de septiembre, a las 19:30 horas, con un cuentacuentos y taller infantil sobre Valente, creado y narrado por Paila Mandarina.

Primero se leerá el cuento ideado por esta narradora a través del cual se da a conocer la vida de Valente y su relación con las palabras, y luego se hará en la sala de actividades una serie de dinámicas con las que los más pequeños disfrutarán y, a la vez, se acercarán a la belleza de la poesía. La inscripción para cubrir las últimas plazas se debe realizar en el email asientovip@gmail.com y como las demás actividad, se espera que las invitaciones se agoten rápido.