«No me veo cantando reggaeton: no es mi estilo. Yo soy una artista emotiva»

Rosario Flores llegó el sábado al Festival Murmura en Laujar de Andarax en un formato que aúna música, gastronomía, naturaleza y patrimonio. La artista, cabeza de cartel, deleitó con 'Universo de Ley', su nuevo trabajo que recorre sus más de tres décadas en la música. Con una gira que recorrerá este verano todo el territorio nacional, Rosario ha asegurado a IDEAL que vive una etapa «de especial ilusión».

–¿Cómo se encuentra Rosario ahora mismo?

–Pues estoy perfectamente, súper contenta con mi disco y empezando mi gira. Estoy esplendorosa, la verdad.

–Más de treinta años en la música, que se dice pronto... ¿Es fácil llevarlo?

–Yo los llevo con mucha felicidad, con mucho agradecimiento a la vida y, bueno, ahora empezando esta gira maravillosa y sintiendo este disco 'Universo de Ley', que está teniendo una gran acogida y a la gente le está gustando mucho porque hace un repaso por toda mi carrera, por estos 33 años que llevo de música. Con esta gira pretendemos hacer una celebración con toda mi gente y repasar esas canciones que han llegado al corazón, así que no podría estar más contenta.

–¿Cuál ha sido su mayor logro en estos más de treinta años?

–Pues sentirme muy querida, ver que todavía tengo a la gente conmigo, ¿no?Ese es el mayor logro que tengo, mantenerme en la música.

–Viene de una familia muy conocida en España y el resto del mundo... ¿Lo ha tenido fácil o más difícil?

–Uf. Por supuesto que sí, lo he tenido muy difícil. Como todo el mundo. Y más al principio, porque tenía que demostrar quién era y la gente me exigía mucho por ser, sobre todo, hija de quién era y por ser tan popular. Así que, la verdad es que lo tuve muy difícil en los comienzos pero en cuanto fui sincera conmigo mismo y lo hice de verdad, de corazón, la gente me lo sintió y desde ahí ya fui Rosario.

–Una quincena de discos, ocho películas rodadas, una nominación a los Goya, doce discos de platino, tres premios Onda, tres Grammys, la medalla de las Bellas Artes, el Grammy a la Excelencia Musical... ¿Qué le falta a Rosario?

–Sí, la verdad es que estoy muy agradecida a la vida y todos los días doy gracias. Le pido mucha salud y mucha fuerza para seguir subiéndome a los escenarios, cantar y bailar, que eso es lo que soy yo, una artista de directo.

–Pero... ¿Hay algo que todavía no ha conseguido y que le haría especial ilusión?

–Bueno, me gustaría conseguir que cada vez viniera más gente a verme, esa sería mi ilusión. Ahora, con lo que me ha dado el Señor, me conformo. Así que, virgencita, déjame como estoy, que estoy muy contenta.

–Dice que 'Universo de Ley' es el disco más difícil de su trayectoria... ¿Por qué?

–Bueno, porque son versiones que ya están hechas de hace mucho tiempo, es un repaso por toda mi carrera. Es escribir las canciones, elegir los artistas de cada uno. Por ejemplo, cuando haces un disco inédito, pues lo haces y, bueno, que salga como salga, es inédito pero, en este caso, es un disco que ya están hechas las canciones, que han sido éxitos, que a la gente le gusta cómo son, y he juntado a artistas que son aptos para esas canciones, he estado trabajando dos años en este disco y espero que al público le guste porque ha sido una labor complicada.

–¿Hace algún guiño a su madre o a su hermano?

–No, no, 'Universo de Ley' es sobre mi carrera, mis 33 años de música. A ver, hay muchísimas canciones de mi hermano, porque mi hermano me escribió mis dos primeros discos, pero no es un homenaje (...) es un homenaje a mí, que llevo 33 años en la música.

–Haciendo honor al nombre del disco, ¿qué forma parte del universo de Rosario Flores?

–Pues mi universo te diría que es mi música, también el amor a mi familia, a los seres humanos, a la tierra, al amor y a la luz blanca.

–No es la primera vez que viene a Almería a actuar...

–He estado muchas veces. De jovencita vine de vacaciones a disfrutar de estas playas espléndidas, pero ya me hice una casa en los Caños de Meca y aquí es donde paro, en mi casa, con mi familia, porque al estar todo el tiempo de viajes, en hoteles, necesito estar aquí.

–No me puedo olvidar de nuestro querido David Bisbal, les une una bonita amistad y, además, han cantado 'Lucía' en muchos conciertos... ¿No ha surgido la idea de crear una nueva canción?

–A David le quiero y le adoro con toda mi alma. Es la persona más buena del mundo. En 'Universo de Ley' he reunido a artistas que me han inspirado como Natalia Lafourcade, Fito Páez, Óscar d'León o Carlinhos Brown... pero con David se pueden hacer muchísimas cosas de cara al futuro, así como con otros artistas jóvenes.

–En un momento donde el reggaeton está muy presente y los artistas deciden atreverse a probar nuevos estilos... Rosario Flores nunca ha dejado el suyo de lado...

–La música es universal, de todos los estilos, hay gente que le gusta atreverse por salir de su zona de confort, pero yo no me veo cantando reggaeton porque no es mi estilo y, además, soy una artista emotiva. A mí me gusta ponerte los pelos de punta y cantarte una canción con una letra que te toque el alma. Todos los artistas no somos iguales, todos no podemos cantar lo mismo y eso es lo bonito de la música.

–También le hemos visto disfrutar en La Voz Kids. ¿Cómo vive se momento en el que alguien tan pequeño y de otra generación le canta sus canciones para que usted le elija?

–El mayor regalo. La Voz Kids es un programa que me ha llenado y me ha hecho llegar a generaciones que me hubiera costado muchísimo llegar de otra manera, y me siento querida por todos los niños, que soy la 'monstrua' de todos ellos.