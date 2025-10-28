Más de una veintena de niños viven la experiencia de una 'Noche en el Museo' Los niños y jóvenes estuvieron en el Museo de Almería provistos de sacos de dormir, esterillas y linternas

El Museo de Almería, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, volvió a abrir sus puertas este fin de semana para celebrar una nueva edición de la actividad Noche en el Museo, una experiencia inolvidable dirigida a jóvenes valientes de entre 9 y 13 años. Procedentes no solo de Almería capital, sino también de Huércal de Almería, El Ejido o Roquetas de Mar, los participantes llegaron al museo a las diez de la noche, acompañados por sus familias y cargados con saco de dormir, esterilla y linterna. Preparados para una aventura única que culminó a la mañana siguiente.

Esta propuesta, que el espacio museístico desarrolla desde 2023, ha celebrado ya cuatro sesiones, consolidándose como una de las actividades más esperadas por el público infantil. Durante la noche, los 25 niños y niñas vivieron un recorrido lleno de emoción, aprendizaje y sorpresa.

Entre los momentos más destacados, la aparición de un chamán prehistórico captó la atención de todos, guiándolos en un viaje en el tiempo a través de historias y valores. No faltaron los ruidos inquietantes, los personajes históricos, como una zombie de El Argar y un enterrador del antiguo cementerio de Al-Mariyya, que aportaron un toque de misterio y emoción, siempre con un enfoque educativo.

Los pequeños durmieron en el vestíbulo del museo viviendo una noche llena de sorpresas que combinó historia, imaginación y diversión.

La actividad, organizada por el equipo del Museo de Almería en colaboración con Viajar en el Tiempo, refuerza su compromiso con la educación patrimonial y la creación de nuevas experiencias que acercan el pasado a los más jóvenes de forma lúdica y participativa.