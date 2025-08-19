Últimos días para visitar 'Los sueños de las noches eléctricas', de Clara Gámiz en el CAF Las salas Imagina y Afal acogen la muestra 'Aquí, junto al agua', de Rafael Trobat

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) acoge hasta el próximo domingo la exposición 'Los sueños de las noches eléctricas' de Clara Gámiz (Granada, 1994), incluida en el ciclo 'Tránsitos' que tiene lugar en la sala Jorge Rueda, donde la autora ha llevado a cabo lo que se conoce como el «equipo básico de campaña de un reportero de la era analógica».

La muestra, que se inauguró el 5 de julio, retrata a «una generación de neveras vacías y sueños al abismo desconocido de la vida, logrando una conexión íntima y profunda con el espectador».

Se trata, no en vano, de una serie de escenas que muestran a una generación joven que se desenvuelve en la vibrante escena musical granadina; un trabajo que desafía las convenciones con una disposición que remite a la cartelería de eventos musicales en espacios públicos.

La exposición, que se complementa con una pieza audiovisual de la propia autora, está compuesta por 11 fotografías carentes de marcos, impresiones de gran formato colgadas con clavos, imágenes adheridas con cinta adhesiva o encapsuladas en cristal sostenido por escuadras metálicas conforman un montaje que enfatiza lo precario.

En las salas Afal e Imagina se exhibe además, desde el 26 de junio, la producción del CAF 'Aquí, junto al agua', de Rafael Trobat, una mirada documental en blanco y negro, a las señas de identidad de Nicaragua. Se recupera así esta muestra de 81 fotografías 16 años después de la primera vez que se expuso en público que ha tenido una muy buena acogida por parte del público.

Es, indican desde el CAF, un proyecto fotográfico desarrollado en un momento clave de la historia del país centroamericano: el fin de la Revolución Popular Sandinista y el comienzo de una etapa de transición, que el autor utiliza como telón de fondo para realizar un retrato de la sociedad nicaragüense.

Todo ello, en la sede del CAF en Almería, mientras que en el Centro José Guerrero de Granada se muestra 'Espacio disponible', de Eduardo Nave. Tras su paso en la primavera de este año por Almería, la exposición que retrata las ruinas publicitarias de la era analógica y la obsolescencia del anuncio tradicional, llegaba a Granada, donde se podrá ver hasta el próximo 12 de octubre.

Es una muestra que se componen de 79 fotografías y que plantea una reflexión en torno a la publicidad que ahora circula a través de los dispositivos electrónicos y la virtualidad de la Red.

Actividades complementarias

Este programa expositivo del Centro Andaluz de la Fotografías, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se completa con distintas actividades de mediación específicas dirigidas tanto a público familiar como individual, a asociaciones o colectivos interesados.

En verano, se han celebrado distintas visitas guiadas a las exposiciones de su sede almeriense. Las próximas serán los jueves de septiembre 4, 11, 18 y 25, a las 20 horas, y los sábados 13 y 27, a las 12 horas.

Las personas interesadas pueden registrarse en la recepción del CAF, por orden de llegada, con al menos 15 minutos de antelación al inicio de la visita.

Para público infantil, este programa de mediación contempla también la visita-taller 'Entre fotografía e hilos: Nicaragua a color'. Acompañados por sus familias, a los menores que quieran participar, se les propone una experiencia creativa para reinterpretar las fotografías de Rafael Trobat junto a hilos de vivos colores propios de la cultura nicaragüense.

Las próximas sesiones serán los sábados 6 y 20 de septiembre, a las 11.30 horas, y tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente con aforo limitado de 25 participantes que podrán solicitar su participación a través de un formulario online.

El horario de verano del CAF es de martes a domingo, de 10 a 14 horas y de 18.30 a 21.30 horas.