Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La 'Tumba de la chilena' de Los Millares desvela los restos de más 35 individuos

En el lugar también se ha hallado diverso material como más de 2.000 cuentas de collares o 200 puntas de flecha

E. P.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

La tercera campaña de excavación de Los Millares, el asentamiento prehistórico ubicado en Santa Fe de Mondújar (Almería) perteneciente al periodo de la Edad del ... Cobre, ha descubierto los restos de más de 35 individuos de la época así como diverso material como más de 2.000 cuentas de collares o 200 puntas de flecha en la 'Tumba de la chilena'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  2. 2 El padre del detenido por el crimen de Antonio Campos niega contacto con él los días del crimen
  3. 3 Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora
  4. 4 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  5. 5 El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas
  6. 6 Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro
  7. 7 Antonio Hernando, llamado a declarar en el juzgado que investiga a Leire Díez
  8. 8 El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia
  9. 9 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  10. 10 El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La 'Tumba de la chilena' de Los Millares desvela los restos de más 35 individuos

La &#039;Tumba de la chilena&#039; de Los Millares desvela los restos de más 35 individuos