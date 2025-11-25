Trasladanza llega en 2026 al Apolo con cinco propuestas

El ciclo Trasladanza desarrolló su primera edición en el primer semestre del presente 2025 con el objetivo de promover e impulsar la danza en Almería, ... ofreciendo un espacio de creación tanto para sus artistas como para artistas nacionales e internacionales dentro de la programación cultural de la ciudad. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Butaka 13 Producciones, con el apoyo de Fundación SGAE, ponen en marcha una segunda edición que se celebrará de nuevo en el Teatro Apolo, con un espectáculo al mes, desde febrero hasta junio del próximo 2026.

Así lo detallaron ayer en su presentación oficial tanto el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, como la bailarina Mariana Collado, junto con su equipo de Butaka 13 Producciones, completado con Alfonso Acosta, Maripaz Gámez y Patricio Gámez.

La apertura de esta segunda edición de Trasladanza será con Laura Fúnez el 13 de febrero, con el espectáculo 'La Danzaora'. El gran cabeza de cartel, Jesús Carmona, actuará el 13 de marzo con el espectáculo 'Baile de bestias', con flamenco y danza.

La tercera parada será con la compañía La Monto que llegará el 17 de abril con 'Next To My Skin', en este caso danza contemporánea. El 22 de mayo será el estreno absoluto de 'Pleita', de la almeriense nijareña Marta Bonilla.

Trasladanza cerrará el 12 de junio con Mariana Collado, con Lucio Baglivo y Alfonso Acosta en 'Un patético amor desconocido'. Las entradas estarán a la venta próximamente en los canales habituales del Área de Cultura y en la taquilla municipal del Teatro Apolo.