Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Trasladanza llega en 2026 al Apolo con cinco propuestas

La programación, que se desarrollará con una cita mensual de febrero a junio, tendrá una función con inicio a las 20.30 horas en el teatro

María Paredes Moya

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

El ciclo Trasladanza desarrolló su primera edición en el primer semestre del presente 2025 con el objetivo de promover e impulsar la danza en Almería, ... ofreciendo un espacio de creación tanto para sus artistas como para artistas nacionales e internacionales dentro de la programación cultural de la ciudad. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Butaka 13 Producciones, con el apoyo de Fundación SGAE, ponen en marcha una segunda edición que se celebrará de nuevo en el Teatro Apolo, con un espectáculo al mes, desde febrero hasta junio del próximo 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trasladanza llega en 2026 al Apolo con cinco propuestas

Trasladanza llega en 2026 al Apolo con cinco propuestas