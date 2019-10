'Sordo' y 'The sisters brothers' triunfan en el Festival de Cine de Tabernas La actriz Marian Álvarez se alza con el galardón a la mejor interpretación femenina y John C. Reilly, a la masculina M. C. CALLEJÓN ALMERÍA Lunes, 14 octubre 2019, 11:54

'Sordo' y 'The Sisters Brothers' han sido las grandes triunfadoras de la novena edición de Almería Western Film Festival. Así, lo ha decidido el jurado, que ha valorado a ambas películas como las mejores en las categorías neowestern y western, así como mejor interpretación femenina y masculina, respectivamente. Además, en otras categorías se ha premiado a 'Deadwood: The Movie', 'Infierno grande' y 'Big Kill'.

En la sección oficial de largometrajes, Premio al Mejor Largometraje Western: 'The Sisters Brothers', de Jacques Audiard (Francia, 2018); Premio al Mejor Largometraje Neowestern para 'Sordo', de Alfonso Cortés-Cavanillas (España, 2019); Premio a la Mejor Interpretación Masculina a John Christopher Reilly, por 'The Sisters Brothers', de Jacques Audiard; Premio a la Mejor Interpretación Femenina a Marián Álvarez, por 'Sordo'; Premio a la Contribución Técnico-Artística al Género Western a Nichole Beattie, Regina Corrado y Mark Tobey, el equipo de producción de 'Deadwood: The Movie', de Daniel Minahan (EEUU, 2019).

También han recibido el Premio del Público al Mejor Largometraje Western 'Infierno grande', de Alberto Romero (Argentina, 2019), además de una mención especial del jurado para 'Big Kill', de Scott Martin (EEUU, 2018).

El director de 'Sordo', Alfonso Cortés-Cavanillas, recogió anoche el premio al mejor neowestern, junto a los actores de la película Jaime Martin y Marian Álvarez, que encarna en este largometraje el papel protagonista, por lo que recibió el premio a la mejor interpretación femenina.

Para recoger el premio al mejor western por 'The Sisters Brothers' se subió al escenario el productor que trabajó con esta película en España, Fernando Victoria de Lecea. Además, el actor John C. Reilly remmitió un video-mensaje al festival: «Lamento no poder estar allí, es un gran honor recibir este premio. Mi tiempo en España fue un sueño hermoso, nunca olvidaré su amabilidad, espero volver muy pronto y hacer muchas más películas. ¿Quién necesita Hollywood cuando tenemos Tabernas?».

En la sección oficial de cortometrajes, el Premio al Mejor Cortometraje Western ha sido para 'The Legacy', de Pierre-Alexandre Chauvat (Francia, 2019); y el Premio al Mejor Cortometraje Neowestern, para 'Rustlers: Ladrones de Ganado', de Rob York (EEUU, 2018).

También han recibido el Premio a la Mejor Práctica de Escuela de Cine, 'The Voice of The West', de Alejandro Bastidas (México, 2018), el Premio RC Service a la Mejor Dirección de Fotografía de una obra española, 'Sordo' (España, 2019); y el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza, 'Amordazado', de David Rodríguez (Almería, 2019).

En la entrega de galardones participaron la profesora de la Universidad de Almería y miembro del jurado, Nieves Gómez; el director de RTVA en Almería, Salvador Rodríguez; el bloggero especialista en western y miembro del jurado José Luis Salvador; el cineasta y miembro del jurado Wouter Jansen; el director y miembro del jurado Emanuel Gerosa; el gerente del poblado Oasys MiniHollywood, José María Rodríguez; los miembros del jurado Rafael Maluenda y Gonzalo Bendala; el diputado provincial de Cultura y Cine de Almería, Manuel Guzmán; el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, José Luis Delgado; el director del Festival, Eduardo Trías; y concejales del Ayuntamiento de Tabernas.

El Teatro Municipal de Tabernas acogió la gala de clausura del festival y la entrega de palmarés, además del premio 'Desierto de Tabernas' a la productora Fresco Film, que fue recogido por uno de sus miembros, también de Almería, Juan Fernández. Se trata de una de las productoras más relevantes a nivel nacional, donde ha colaborado en multitud de proyectos rodados en Almería y en Tabernas como 'Terminator 6' (2019) o 'Juego de Tronos' (2016), así en como innumerables spots y otras producciones audiovisuales.

El alcalde de Tabernas, José Díaz, fue el encargado de clausurar la novena edición de festival destacando la especialización del certamen y el interés cada vez mayor que despierta en todo el mundo. «Durante cuatro días hemos contado con grandes producciones, todas de género western, pero también con sus creadores que se han invertido su tiempo para conocer Tabernas, para estar aquí con nosotros. No somos los mejores, pero sí somos únicos, para nosotros el western es un sentimiento, un estilo de vida propio, genuino y eterno», concluyó Díaz.