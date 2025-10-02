Silvia Pérez Cruz, con su gira 'Canciones', llega este viernes al Maestro Padilla para emocionar al público El nuevo espectáculo es una celebración a la amistad y relaciones humanas y permitirá disfrutar con su personal voz que siempre conquista por calidad y belleza

María Paredes Moya Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 23:10

La programación del 'Otoño Cultural' puesta en marcha por el área de Cultura del Ayuntamiento de Almería sigue su marcha triunfal esta semana con una de las citas más esperadas desde hace meses, la que traerá al Auditorio Municipal Maestro Padilla a una de las mejores voces femeninas de los últimos años, Silvia Pérez Cruz. Será este viernes, 3 de octubre, a las 20.30 horas. Con la producción de Crash Music, la artista regresa a Almería en el marco de su nueva gira 'Canciones'.

Silvia Pérez Cruz -guitarra y voz- estará acompañada por una banda compuesta por Marta Roma en el violonchelo, Bori Albero al contrabajo y Carlos Montfort al violín y corresponde a su nueva gira llamada 'Canciones'.

Las entradas para el concierto están teniendo de nuevo un gran ritmo de venta y se encuentran disponibles hasta el momento tanto en taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual del Área de Cultura, https://almeriaculturaentradas.es/. Tienen un precio entre 33 y 38 euros en función del lugar de asiento.

'Canciones' es un nuevo espectáculo que podría bien llamarse «Celebración»: de la amistad y las relaciones profesionales y humanas -la banda que tocará junto a Sílvia es la misma que en los conciertos de 'Toda la vida, un día'-, de los encajes artísticos de estos ya casi treinta años de carrera y el poso que fueron asentando en la propia hechura de la cantante y compositora catalana.

También de las canciones que fueron quedando y forjando una posible visión del mundo, de las que alguna vez se olvidaron y reaparecieron casi por casualidad, de las que se convirtieron en humildes himnos y las que nunca lo serán, de las aprendidas en la más tierna infancia y las que todavía están por llegar.

Una celebración de la canción como forma de expresión y creación, de un compartir generoso y excepcional, de un posible lugar de encuentro, punto de partida, caudal, principio y final, la cuadratura del círculo y un no dejar nunca de cantar.

Dos años hará cuando empiece esta nueva gira desde el lanzamiento de 'Toda la vida, un día' (Sony Music Spain, 2023), posiblemente el trabajo más pleno hasta la fecha de Silvia Pérez Cruz.

En estos dos años, presentó en directo por todo el mundo 'Toda la vida, un día' en más de ochenta conciertos, giró junto a Damien Rice por Europa y Estados Unidos, cantó junto a Natalia Lafourcade en Ciudad de México, colaboró en el último disco -por el que recibió una nominación a los Latin Grammy- y en algunas fechas de la gira de Residente, actuó junto a Snarky Puppy o Zé Ibarra y cantó en dos programas sinfónicos distintos, entre otras incontables apariciones y actividades profesionales.