«Siento que la vida me ha dado otra oportunidad»

Javier Cortés Viernes, 28 de marzo 2025, 23:46 Comenta Compartir

Ainhoa Arteta (1964, Tolosa, Guipúzcoa) es una de las cantantes líricas más importantes de todo el país. Su voz se ha escuchado en Nueva York, Ciudad de México, Berlín, Milán, Londres, París, Moscú y Bogotá, entre otras ciudades. Además, gracias a su voz, su esfuerzo y trabajo ha sido premiada tanto en España como fuera siendo doctor Honoris Causa en diversas universidades, Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, Premio Ondas a la labor más notoria en música clásica y otros galardones que demuestran la constancia de la artista vasca. Por su parte, la artista realiza un concierto este sábado 29 de marzo en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar junto con el pianista Javier Carmena y habla con IDEAL acerca de su trayectoria, actuaciones y proyectos.

–¿Cómo recuerda sus inicios?

–Mis inicios los recuerdo muy a menudo como una etapa de toma de decisiones valientes. Seguramente impulsada por la ilusión, la pasión, las ganas de hacer aquello que realmente me hacía y me hace feliz. Los recuerdo como una etapa de muchísimo trabajo y sacrificio tanto personal como de mis padres, formación y aprendizajes constantes. Los inicios siempre son duros y mucho más en esta profesión en la que tienes que estar alejada de la familia, tu casa y amigos durante largos periodos de tiempo, pero de alguna manera sientes que es necesario porque la profesión lo lleva consigo. En mi caso supuso estar fuera de casa para estudiar en Italia y después en Estados Unidos, pero todo fue posible gracias al apoyo de mis padres y de profesores que apostaron y creyeron en mí y a un trabajo muy duro por mi parte pero que tuvo su recompensa.

–¿Cómo ha ido evolucionando su voz hasta el día hoy?

–Como siempre digo «la voz es un instrumento que está vivo» porque forma parte de tu cuerpo y te acompaña siempre allá donde estés. Evoluciona, cambia y madura de la misma forma que lo hace tu cuerpo y es sensible a los cambios que tu cuerpo experimenta a lo largo de tu vida: emociones, alegrías, disgustos, cambios hormonales. Por eso, los cantantes tenemos que conocer muy bien nuestro instrumento y saber en cada momento qué se es capaz de cantar y qué roles no son los adecuados porque éstos van cambiando en la misma medida que madura tu físico. Esto me ha permitido, con el paso de los años, defender roles que en mis inicios como soprano ligera eran impensables y que los he vivido y los disfruto como un regalo de mi voz, ya que no es fácil en nuestra profesión tener carreras longevas que nos permitan interpretar papeles de soprano más lírica con calidad y solvencia. Es muy importante poseer una buena técnica y trabajarla a lo largo de toda la carrera porque porque siempre estamos descubriendo y aprendiendo cosas y recursos nuevos.

–¿Tiene nuevos proyectos?

–Actualmente gracias a Dios y después de superar una etapa complicada por una crisis de salud, ya estoy plenamente recuperada, con muchísimas ganas e ilusión, ya que la voz vuelve a darme muchas alegrías. Tengo en agenda varios proyectos muy atractivos e interesantes que todavía no puedo hacer públicos. Algunos a nivel nacional e internacional y de mucha envergadura que iremos anunciando. Paralelamente y de manera muy intensa, mantengo mi actividad de recitalista con muchos compromisos ya fijados en el calendario que me están aportando muchas satisfacciones.

–De las actuaciones qué ha realizado, ¿cuáles le han marcado más en su vida?

–Ganar el Primer Premio del Metropolitan de Nueva York y posteriormente el Concurso Operalia de París en 1993 fueron acontecimientos que supusieron el lanzamiento de mi carrera a nivel internacional y a la vez, asumir unos retos vocales y escénicos de primer nivel. Destaco el recital ofrecido en la Casa Blanca ante el presidente Bill Clinton y su esposa, así como una enorme cantidad de grandes teatros en los que he tenido ocasión de cantar como el Metropolitan Opera House, el Carnegie Hall, Covent Garden, Bolshoi de Moscú, Teatro Bellas Artes de Ciudad de México, Teatro Real de Madrid, Musikverein de Viena, , Teatro San Carlo de Nápoles, Arena de Verona y Scala de Milán, entre otros. No es fácil decir este u otro, ya que cada vez que aceptas y defiendes algún rol de ópera o interpretas un recital, se convierte en una experiencia única y diferente y, de alguna manera, sientes que ha sido especial.

–Ha viajado por una gran parte del mundo. ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Echa de menos el pasar más tiempo en casa?

–A lo largo de mi carrera he tenido oportunidad de viajar a muchos países y ciudades, pero cuando lo hago para interpretar recitales, que son viajes cortos, verdaderamente no tengo tiempo de hacer turismo porque mi rutina de recital comienza el día anterior con descanso vocal y físico en el hotel hasta unas horas antes para ir al teatro. Cuando se trata de producciones de ópera en las que permanecemos más tiempo en la ciudad, tenemos algo más de tiempo porque normalmente hay algún día libre en el que podemos hacer alguna visita, pero tampoco tanto. Lo que más me gusta y valoro es apreciar, en la medida de mis posibilidades, las diferencias culturales y el patrimonio de cada país, el trato con colegas de profesión, disfrutar de mi profesión que es mi pasión y poder compartirla con el público. Mantener mi carrera supone estar fuera de casa bastantes días, viajes, hoteles, aviones. Es así, es lo que me apasiona y me hace feliz, pero siempre intento apurar lo máximo posible en casa para estar con mis hijos y poder disfrutar con ellos tiempo «de calidad». Te puedo asegurar que he llegado a hacer verdaderos equilibrios y miles de kilómetros para poder estar presente en actividades o acontecimientos que, como madre, he disfrutado y compartido con mis hijos.

–¿Ha venido en contadas ocasiones a Roquetas de Mar, ¿cómo se siente en esta ciudad?

–De Roquetas recuerdo que me sorprendió el Auditorio. Es una sala impresionante de la que deben sentirse muy orgullosos en Roquetas y no solamente por su arquitectura, sino también por su acústica. Guardo además un muy entrañable recuerdo porque en diciembre de 2011 cuando precisamente el recital que ofrecí acompañada por el pianista Marco Evangelisti coincidió con un partido de fútbol en el que jugaba el Real Madrid contra el Barcelona, nos encontramos con una sala con bastante público, que respondió muy cariñosa y calurosamente con muchos aplausos. Esos son recuerdos que no se olvidan y que dicen mucho a favor de Roquetas en este caso. Espero que en esta ocasión, el público acuda también para disfrutar y compartir un programa de música maravillosa que hemos preparado con mucho cariño con el que lo vamos a pasar en grande porque está compuesto de verdaderas joyas musicales para todo tipo de público, ya sea conocedores y seguidores de lírica como para todo aquel que sienta curiosidad.

–Es una de las sopranos con más renombre de todo el país, ¿cómo se consigue llegar hasta tan alto?

–Bueno, nuestra carrera se construye a base de mucho trabajo, técnica, sacrificio y una enorme capacidad de aprendizaje constante. Como siempre digo: hay una frase que me dijo el gran Alfredo Kraus y a la que en su momento no le di la importancia que realmente tiene y que el tiempo me ha permitido valorar. Es ésta: «A la voz hay que escucharla, nunca obligarla». Es decir, para poder tener una carrera longeva y de calidad debemos ser capaces de conocer nuestras capacidades y límites y, si llega el caso, saber decir no a algunos roles que nos ofrecen los teatros que no son los adecuados a nuestra vocalidad en ese momento. Nuestra carrera a veces se construye más a base de noes que de síes.

–Hace algo más de tres años tuvo una infección muy grave a nivel de salud. ¿Cómo se siente después de haber pasado esta situación? ¿Hizo cambios en su vida?

–Sí, cómo causa de una septicemia, estuve al borde de la muerte, en coma y con algunas secuelas físicas. Actualmente siento que la vida me ha dado otra oportunidad que estoy aprovechando y saboreando. A nivel vocal estoy completamente recuperada y afrontando un repertorio muy exigente que me está aportando muchas alegrías profesionales porque puedo volver a pisar el escenario con alegría y puedo de nuevo ofrecer esa magia que surge con el público que se convierte en cómplice. Estoy en un momento muy bonito de mi carrera y de mi vida, y nivel personal valoro cosas que antes pasaban desapercibidas, me siento agradecida a la vida, a mi voz, a mi público, y valoro el silencio. No le temo a la muerte porque sé que no morimos, intento vivir y disfrutar cada momento que me ofrece la vida.

–¿Ha pensado en retirarse?

–Yo creo que todo profesional piensa en retirarse, pero como he dicho más arriba, en estos momentos, estoy disfrutando de nuevo con mi voz, con mi profesión y afrontando nuevos e importantes retos profesionales que me llenan de alegría y fuerza. Si Dios quiere: Hay Arteta para rato.

–¿Le gustaría participar en algún programa que no tuviera que ver con la música como algún programa de humor, de moda o de jardinería, por citar algunos?

–De hecho, ya he participado en alguno de ellos. ¿por qué no? Siempre que sea interesante o yo pueda aportar mi punto de vista, experiencia y opinión siempre desde el respeto y la búsqueda de calidad, me parece que puede ser enriquecedor. Siempre se pueden aprender cosas nuevas y conocer a personas interesantes y sabias que te aportan y con las que se puede establecer un intercambio de experiencias.

–¿Le gustaría ser la pregonera de las fiestas de Tolosa, su tierra natal?

–Claro que sí. Siempre que puedo me «escapo» a Tolosa, aunque es verdad que menos de lo que me gustaría, pero me siento muy a gusto en mi tierra.

–¿Qué le hubiera gustado vivir que no ha podido?

–A mí me encanta la historia. Seguramente un hecho histórico apasionante hubiera sido vivir el viaje de Magallanes o de alguno de los grandes descubridores de los siglos XV y XVI.

Temas

Ainhoa Arteta