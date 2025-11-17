Santi Amodeo y Alberto Rodríguez explican su primer largometraje a estudiantes almerienses 25 años después

El Teatro Cervantes acogió ayer lunes la charla-taller impartida por los reconocidos directores Santi Amodeo y Alberto Rodríguez. Bajo el título 'Cómo hice mi ... primer largo', los directores andaluces han dado a conocer esta obra de cerca, la cual marcó el rumbo del cine hecho en nuestra comunidad autónoma.

En concreto, fueron más de 250 los alumnos que pudieron acudir a esta cita tan especial de Fical, del IES Albaida, IES Alborán, IES Alhamilla de Almería, Escuela de Cine, Alhadra, IES Sol de Portocarrero, IES Azcona e Instituto de Arte Escénico de Almería llenaron el Teatro Cervantes para esta charla-taller.

Este taller se une a la mesa redonda celebrada la jornada anterior sobre los 25 años de la película 'El Factor Pilgrim', en la cual participaron los propios directores junto a los actores Álex O'Dogherty, Enrico Vecci y Jons Papila.

De este modo, Fical ha sido el primer festival en celebrar estas 'bodas de plata' de 'El Factor Pilgrim', el primer largometraje de la llamada 'Generación Cinexin', que Alberto Rodríguez y Santi Amodeo rodaron en Inglaterra tras el éxito de su cortometraje 'Bancos'.

La película es una historia a medio camino entre la comedia y el encuentro sobre personas anónimas poseedoras accidentales de una prueba que podría poner en duda la autenticidad del grupo de rock más famoso del mundo. Todo ello ocurre en el centro de la ciudad del pollo (Londres), una ciudad donde todo es posible, incluso estas historias. Aquella película contó con la interpretación de: Álex O'Dogherty, quien este lunes recibirá el Premio especial de Canal Sur; Enrico Vecchi, Jons Pappila, Simon Edwards, Howad Nigtingall, Paul Rattee, Kevin Brock y Jane Paul.

Tras la visualización del film, todos los alumnos realizaron distintas preguntas a los dos directores, pero también al equipo que acudido, al completo, a las tablas del Cervantes para contar distintas anécdotas y momentos especiales de aquella grabación. La carrera de ambos realizadores marchó luego por diferentes caminos. Por un lado, Santi Amodeo, en 2004, fue candidato a mejor director novel en los Premios Goya por Astronautas, que fue elegida por Variety como una de las diez películas europeas de 2004. Otros títulos de su filmografía son 'Cabeza de perro', '¿Quién mató a Bambi?', 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', 'Las gentiles' y 'El cielo de los animales'.

Por su parte, Alberto Rodríguez es uno de los directores más importantes de nuestro país, con obras como 'El traje', '7 vírgenes', 'After, Grupo 7', 'El hombre de las mil caras' (por la que obtuvo el Goya al mejor guion adaptado), 'Modelo 77', 'Los tigres' o 'La isla mínima', ganadora de diez premios Goya, incluidos los de mejor película, director y guion.

Pantalla Estrenos

Este domingo, Rodríguez también estuvo presente durante la presentación de la miniserie de Movistar+ 'Anatomía de un instante. Cómo salvar una democracia', dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Movistar+, que se proyectó en el Teatro Apolo, dentro de Pantalla Estrenos Series, con aforo completo. Su director, Alberto Rodríguez, fue el encargado de presentar la serie, basada en la novela homónima de Javier Hervás, acompañado por el director de Fical, Enrique Iznaola, que destacó «los valores artísticos, técnicos e históricos de esta gran serie».

'Anatomía de un instante' se estructura en cuatro capítulos en los que, partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. La serie cuenta con un brillante reparto entre ellos dos premios 'Almería Tierra de Cine', Álvaro Morte, y Eduard Fernández, que lo recibirá el próximo sábado, junto a Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente y Samuel López, entre otros.