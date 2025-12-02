Los 'Sabores de Almería' visitan en Navidad la Plaza de las Velas

La feria 'Sabores Almería' vuelve a la Plaza de las Velas del 4 al 8 de diciembre con cerca de 40 empresas asociadas a la ... marca gourmet promovida por la Diputación de Almería como preludio a las fiestas navideñas.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, el espacio ofrecerá al público un lugar donde «saborear, disfrutar y adquirir productos de máxima excelencia de hasta 38 empresas» participantes, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Presidencia y Promoción, Carlos Sánchez, se ha referido a este evento como uno de los «más multitudinarios de carácter gastronómico de cuantos se celebran en la provincia a lo largo del año».

«Para las empresas es una magnífica oportunidad para presentar sus novedades y hacer llegar sus productos al consumidor final de forma directa, mientras que a los visitantes les permite tener a su alcance, en un mismo lugar, una gran representación de los productos de 'Sabores Almería'», ha valorado.

Por otro lado, el diputado ha señalado que la feria se ha dispuesto a través de expositores individuales colocados de tal forma que «resulte accesible y agradable pasear y adentrarse en ella». En este sentido, ha dado las gracias a las 38 empresas participantes y, al mismo tiempo, al Ayuntamiento de Almería por hacer posible una nueva edición.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería y diputada provincial, Lorena Nieto, ha indicado que «un año más damos la bienvenida a las actividades navideñas en la ciudad con esta feria de 'Sabores', que cuenta con casi 40 estands, llenando de olores, gastronomía y la mejor materia prima esta zona neurálgica de la capital».

Entre las empresas que participan este año en la feria el público encontrará una amplia representación de sectores como el cárnico, aceite de oliva, vinos, panadería, repostería, sal, quesos, cervezas, embutidos y jamones, salazones, conservas, mermeladas, mieles o encurtidos procedentes de todos los rincones de la provincia.