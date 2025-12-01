La Royal Film Concert Orchestra lleva al público una noche de cine con un concierto memorable en Roquetas

La Royal Film Concert Orchestra hizo un auténtico concierto de cine el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. En esta ocasión, dirigida ... de forma magistral por Juan Pablo Valencia, ofreció un programa, que era un homenaje ambicioso a Ennio Morricone, John Williams y Hans Zimmer. Fue hora y media intensa, donde el público disfrutó de muchas bandas sonoras conocidas.

La formación musical que ya había estado en otras ocasiones en Roquetas de Mar recibió el calor del publico desde el primer minuto. Se inició la noche con 'Backdraft', de Zimmer un gran tema de la banda sonora de la película, que en español es conocida como 'Llamaradas' y que refleja el valor y el sacrificio de los bomberos. Continuaron con una pieza excelente de Williams de una película de ciencia ficción como es 'ET, el extraterrestre y seguidamente llegaría la banda sonora de la película 'Por un puñado de dólares' de Morricone, que en parte se rodó en Almería y formaba parte de la 'Trilogía del dólar' de Sergio Leone.

El directo de la Orquesta mantenía un gran silencio entre el público que escuchaba con mucha atención lo que acontecía sobre el escenario. Sonaban los acordes de la banda sonora de 'Hook (El capitán Garfio)' dando paso seguidamente a 'Parque Jurásico', otra pieza fundamental en la historia del cine. Momento sublime de la noche llegó cuando sonó la música de 'La Roca', una obra majestuosa que fue llevaba al cine por Sean Connery, Ed Harris y Nicolas Cage. Al final, se sucedieron los aplausos.

De Zimmer sonaría 'Mombasa', una de los temas del álbum 'Inception: Music from the Motion Pictures' que se refiere a la ciudad de Mombasa en Kenya. Esta pieza daba lugar a la siguiente, quizás una de las mejores bandas sonoras de la historia referida a la película 'Gladiator'. Hicieron 'Now We Are Free' que gustó mucho al público. En el ecuador del concierto llegaba la pieza 'Chi Mai', tema de 1971 compuesto y conducido por el músico italiano Ennio Morricone para la banda sonora de la película 'Maddalena'.

Luego siguieron dos grandes bandas sonoras, concretamente de las películas 'Cinema Paradiso' y 'La misión', donde toda la orquesta muestra su potencial y su maestría dejando al público fascinado. 'Kunf Fu Panda' y 'Harry's Wondrous World' continuaron el concierto en una noche para llegar a una pieza muy conocida como la referida a Indiana Jones. Espectacular la interpretación.

En la parte final del concierto sonaría 'The Ecstasy of Gold', traducido al castellano 'El éxtasis de oro', fragmento de la composición de Morricone para 'El Bueno, el feo y el malo'. Otra pieza espectacular que el público aplaudió mucho. Llegaría seguidamente la banda de 'El Rey León' y de la película 'El bueno el feo y el malo' de Morricone, otra obra maestra. El director Juan Pablo Valencia invitó en esta pieza al público a acompañarlo con el famoso silbido.

La Marcha Imperial de 'Star Wars' puso fin a este concierto que llevó la emoción al patio de butacas. Valencia saludó y se marchó para ofrecer un bis de una película muy conocida como 'Piratas del Caribe'. Fue hora y media sin apenas parar y donde esta Orquesta ya conocida en Roquetas volvió a dejar constancia de su papel tan importante en la música de cine.