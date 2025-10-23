Retratos de olímpicos y paralímpicos almerienses en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería Se trata de fotografías de 14 deportistas de la provincia, de los 26 que han competido en unos Juegos, que siguen vivos

María Paredes Moya Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 12:08

El fotógrafo Rubén García Felices expone su nueva colección de retratos en blanco y negro en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería, ubicado en la plaza de la Constitución. Se trata de fotografías de 14 deportistas almerienses que han participado en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos a lo largo de la historia, de los 26 que son en total, y que siguen vivos.

Es, ha explicado el propio autor, la continuación del itinerario de la exposición 'Almerienses olímpicos y paralímpicos' por los principales espacios expositivos de la ciudad de Almería, y muestra 22 retratos de estilo clásico.

La muestra, que puede visitarse hasta el 2 de noviembre, ha sido inaugurada este miércoles por el fotógrafo y el concejal del área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, que han remarcado que «hacía bastante tiempo que no se hacía un homenaje de estas características, abarcando a más de la mitad de nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos», así como que esta colección «es crucial y digna de ser visitada por aquellas personas que deseen conocer los rostros y nombres y apellidos de todas estas personas que son nuestras raíces del deporte almeriense».

Entre los homenajeados se encuentran Carlos Luis Carreño Cejudo (Charly Carreño), de Sídney 2000, en voleibol; Cecilio Leal Sánchez, de Barcelona 1992, Josefa Pérez Carmona (Pepi Pérez), de Sídney 2000 y David Sánchez López, de Río de Janeiro 2016 y de Tokio 2020, en halterofilia; Juan Martínez Oliver, de Atlanta 1996, Juan Emilio Gutiérrez Berenguel (Emilio Gutiérrez), de Londres 2012, Ana López Martínez, de Pekín 2008, Pablo Jaramillo Gallardo, de Tokio 2020 y de París 2024, en ciclismo; Antonio Fernández Ortiz, de Múnich 1972, en atletismo; David García del Valle, de Sídney 2000, de Atenas 2004, de Pekín 2008 y de Londres 2012, y María del Mar Olmedo Justicia (María Olmedo), de Atenas 2004, en judo; Faustino Reyes López, de Barcelona 1992, en boxeo; Jairo Ruiz López, de Río de Janeiro 2016, de Tokio 2020 y de París 2024, en triatlón; y Raquel Huertas Soler, de Atenas 2004 y de Pekín 2008, en hockey sobre hierba.

Rubén García Felices lleva más de 14 años dando voz y visibilidad a la comunidad almeriense por medio de sus fotografías y sus entrevistas periodísticas. Y, para la realización de este trabajo fotográfico, el artista ha contado con la colaboración del Club de Deportes Adaptado Depoadap-Almería.