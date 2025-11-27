Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

'El Retablo de Maese Pedro' más quijotesco llega al Ciclo de Conciertos Cajamar bajo la mirada de la OCAL

Almería capital recibirá una doble cita del espectáculo musical este sábado a las 20.30 horas y el domingo a las 12 horas, con entrada libre hasta completar aforo

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) cerrará el mes de noviembre por todo lo alto, con dos grandes llenos garantizados en el Auditorio Municipal Maestro ... Padilla con 'El Retablo de Maese Pedro'. Una propuesta que mezcla la música de Manuel de Falla con la dirección de Michael Thomas, el teatro de títeres creación de Enrique Lanz y la participación de solistas vocales de primer nivel como la soprano Inés Ballesteros, el tenor Pepe Hannan y el barítono Andrés Merino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por robar material de obra en una finca de Cuevas del Almanzora
  2. 2 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  3. 3 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  4. 4 El técnico «seleccionaba e invitaba» a empresas privadas a ofertas públicas
  5. 5 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  6. 6 El misterio del barco fantasma que ha aparecido en la playa del Zapillo
  7. 7 Lo que nadie te cuenta del sendero entre Aguamarga y la cala de San Pedro
  8. 8 Antonio Hernando, llamado a declarar en el juzgado que investiga a Leire Díez
  9. 9 Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García
  10. 10 El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'El Retablo de Maese Pedro' más quijotesco llega al Ciclo de Conciertos Cajamar bajo la mirada de la OCAL

&#039;El Retablo de Maese Pedro&#039; más quijotesco llega al Ciclo de Conciertos Cajamar bajo la mirada de la OCAL