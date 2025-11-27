'El Retablo de Maese Pedro' más quijotesco llega al Ciclo de Conciertos Cajamar bajo la mirada de la OCAL

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) cerrará el mes de noviembre por todo lo alto, con dos grandes llenos garantizados en el Auditorio Municipal Maestro ... Padilla con 'El Retablo de Maese Pedro'. Una propuesta que mezcla la música de Manuel de Falla con la dirección de Michael Thomas, el teatro de títeres creación de Enrique Lanz y la participación de solistas vocales de primer nivel como la soprano Inés Ballesteros, el tenor Pepe Hannan y el barítono Andrés Merino.

Se trata de una propuesta para toda la familia incluida en el Ciclo de Conciertos Cajamar, que está coproducida por Etcétera, Teatro Real y Festival Internacional de Música y Danza de Granada (con la colaboración de la AAIICC) y que se incluye, a su vez, en la programación de temporada de otoño del área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Manuel de Falla contaba que, de pequeño, jugaba a representar con marionetas aventuras de Don Quijote para su hermana menor. Este era un personaje querido y familiar para el niño gaditano antes de convertirse en el célebre compositor español. Por eso, cuando la princesa de Polignac le encargó, en 1918, escribir una obra breve para orquesta de cámara, Falla le propuso el Capítulo XXVI de la segunda parte de la novela cervantina como argumento de su ópera; y sugirió, además, montarla con títeres, pues ese capítulo narra «la graciosa historia del titerero».

Para su partitura, Manuel de Falla emuló la mezcla de estilos literarios que utilizó Cervantes, y compuso su ópera a partir de músicas de diferentes épocas y estilos, combinando notas antiguas, folclóricas, litúrgicas o de vanguardia.

Lanz se basa en esta idea y fusiona, también, estéticas, materiales e iconografías medievales y barrocas, inspirado además de la expresividad del arte africano o del art brut.

Serán dos las oportunidades de disfrutar, este fin de semana en Almería, de este espectáculo único: el sábado 29 de noviembre, a las 20.30 horas, y el domingo 30 de noviembre, a las 12 horas. En ambos casos, la entrada es libre hasta completar aforo y quedan pocas butacas disponibles para los dos días, según han informado desde la organización. Se puede reservar el asiento tanto en la taquilla municipal del Teatro Apolo como en la plataforma https://almeriaculturaentradas.es/ por tan solo los gastos de gestión. También estará habilitada la taquilla del Auditorio desde una hora antes del comienzo de cada una de las representaciones, si quedaran localidades disponibles.

Como es ya una constante en el trabajo de Etcétera, el espacio, los decorados y los títeres albergarán numerosos trucos, sencillos pero eficaces, de forma que nada es lo que parece y todo se transforma mágicamente ante los espectadores: trampantojos, juegos de planos, cambios de escalas, multiplicidad de espacios, elementos que aparecen, desaparecen, o se transmutan, artificios y artesanía escénica característica de la poética de Etcétera serán los artificios usados para provocar en el público un estado de encantamiento sensorial.

La OCAL presentará, así, una producción cuidada con mimo y un plan perfecto para la tarde de sábado y la matinal del domingo, con un espectáculo que propone una experiencia de goce estético, donde la magia teatral, el humor y la temática, unidos a la música, provocarán momentos de verdadera felicidad y reflexión para disfrutar en familia.