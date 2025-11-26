La restauración del Hospital Provincial de Almería, premio Cultura Andalucía

La labor de recuperación patrimonial de la Diputación Provincial de Almería con la rehabilitación y puesta en valor del antiguo Hospital Provincial ha sido distinguida ... con el premio Cultura Andalucía en la categoría de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, modalidad de Bienes Inmuebles.

La primera edición de estos premios, organizados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, han reconocido el impulso de la Diputación de Almería a este emblemático edificio, que forma parte de la memoria colectiva de los almerienses y que hoy acoge el Museo del Realismo Español Contemporáneo, Muec, un centro pionero en el país, junto a la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, según ha destacado este miércoles la organización en un comunicado.

Entre los premiados de la primera edición de estos galardones se encuentran figuras de gran proyección en el ámbito cultural andaluz, como la actriz y directora sevillana Paz Vega, el diseñador cordobés Palomo Spain o la violinista y compositora granadina María Dueñas, entre otros.

La gala de entrega de los premios se celebró este martes en el Teatro Central de la Cartuja de Sevilla y, en ella, se premió el talento, la excelencia creativa, artística y patrimonial de la comunidad autónoma, así como algunas trayectorias profesionales excepcionales. La Junta de Andalucía reconoce así el talento en todas las áreas culturales, como la literatura, el cine, el flamenco, las artes visuales, la moda, la música, o la conservación del patrimonio histórico.

El premio, entregado por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, fue recogido por la vicepresidenta de la Diputación de Almería, Almudena Morales, y por los arquitectos de la institución, Alfredo Garrido e Ignacio Bértiz. En este sentido, la vicepresidenta ha agradecido a la Junta este reconocimiento que, como ha expresado, «fortalece nuestro compromiso con el patrimonio provincial y, de forma especial, con los símbolos y emblemas que constituyen la memoria colectiva de todos los almerienses, como el antiguo Hospital Provincial de Almería».

Asimismo, Morales ha puesto de relieve el trabajo que Diputación lleva a cabo para preservar, difundir y conservar el patrimonio almeriense y ha recordado que el nuevo gran desafío de la institución pasa por «la puesta en valor y recuperación del Cortijo del Fraile, otro símbolo inquebrantable de la identidad e historia de nuestra tierra que volverá a brillar en todo su esplendor como epicentro cultural de la provincia», y ha recordado que próximamente se realizarán obras de consolidación en este BIC.

Las obras del Hospital Provincial se iniciaron en octubre 2017 y se prolongaron hasta noviembre de 2022. Cinco años de intervención donde la Diputación no sólo evitó la ruina del monumento, sino que devolvió al edificio su imagen original, recuperando el artesonado mudéjar, la fachada original del siglo XVI, o la escalera renacentista.

La puesta en valor del monumento se completó en 2023, dotando al vetusto hospital de un nuevo uso: el Museo del Realismo Español Contemporáneo MUREC, que le ha convertido en un templo de peregrinación para los apasionados del arte y de este movimiento artístico al contar con obras de autores como Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López o García Ibáñez entre muchos otros.

La Junta de Andalucía reconoce así, gracias a los Premios Andaluces de la Cultura, no sólo la meritoria rehabilitación del Hospital de santa María Magdalena, sino también su proyección hacia el futuro como pinacoteca.