Un reportaje sobre las primeras alcaldesas de la democracia, Premio Colombine 2025 La Asociación de la Prensa de Almería ha seleccionado el documental 'Alcaldesas por elección' emitido en el programa Los Reporteros de Canal Sur Televisión, de Mabel Mata y Nieves Fernández

María Paredes Moya Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

Las periodistas Mabel Mata Porras y Nieves Fernández García han resultado ganadoras de la decimotercera edición del Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine' que concede la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería con el copatrocinio de la Fundación Unicaja y Cosentino Global.

El trabajo seleccionado, emitido el 6 de abril de 2024 en el programa Los Reporteros de Canal Sur TV, se titula 'Alcaldesas por elección' y trata sobre las primeras regidoras andaluzas de la democracia.

«En 1979, en las primeras elecciones, nueve mujeres fueron elegidas alcaldesas de sus municipios. No tenían experiencia, en muchos casos poca formación, pero decidieron con valentía que podían dedicarse al servicio público y a mejorar sus respectivos pueblos. En este trabajo, fruto de un notable esfuerzo de producción periodística, cuentan sus experiencias, sus dificultades, sus logros y la determinación para conseguir una mejor sociedad», ha valorado el jurado de la convocatoria, formado por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la AP-APAL y coordinadora del jurado por delegación del presidente, José Manuel Bretones) y Anuska Benítez Fernández (secretaria del jurado).

El jurado ha destacado también del audiovisual que reivindica su papel y cómo contribuyeron a crear los cimientos de la democracia. «El trabajo denota una impecable realización audiovisual, con una producción muy trabajada. Es un reconocimiento y un homenaje a las mujeres en la política, centrado en la política local, la más cercana a las personas. Es, en definitiva, un trabajo periodístico excelente que transciende la función informativa y divulgativa para convertirse en un documento histórico. Destaca el enorme valor que tiene recopilar los testimonios de estas primeras alcaldesas, fuentes primarias que cuentan la historia; y eso es oro en una época en la que se recibe muchísima información mediatizada y pasada por el filtro de chatbots como chatGPT», ha valorado.

«Recuperar la memoria histórica del destacado papel de la mujer en la política municipal en un momento crucial para la historia de España y de Andalucía ha resultado determinante para la concesión del Premio a este trabajo, que entronca directamente con la lucha de Colombine por realzar la valía de la mujer en los momentos más difíciles y a pesar de las dificultades», ha apuntado.

Ampliar

El presidente de la Asociación de la Prensa de Almería, José Manuel Bretones, ha sido el encargado de dar a conocer el fallo este jueves en el Cosentino City de Almería, que también ha contado con Malena Rodríguez-Comendador Bosquet, showroom manager de Cosentino City Almería, y con Esther Jerez López, responsable de Fundación Unicaja en Almería.

El jurado del XIII Premio Colombine seleccionó de entre los 132 presentados los cuatro trabajos finalistas y, de estos, al ganador, que recibirá un premio económico de 5.000 euros y una reproducción en mármol del monumento a la libertad de expresión de la plaza de los Periodistas de Almería.

Las autoras

Mabel Mata Porras nació en Málaga en 1970 y es licenciada en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo, por la Universidad de Sevilla, además de tener estudios universitarios de Derecho y de Historia. En la actualidad, es presentadora y redactora del programa Los Reporteros, de Canal Sur TV.

Inició su trayectoria profesional en la radio: primero, en Radio Cadena Española y, desde 1988 hasta 1997, en Canal Sur Radio y en Radio Voz, donde dirigió y presentó programas musicales y, posteriormente, programas informativos.

Entre 1998 a 2002, desarrolló su carrera profesional en TVE en Andalucía. Durante unos meses, presentó los informativos de fin de semana y, durante más de cuatro años, presentó 'Telesur, el informativo territorial de las 14 horas.

Desde 2002, y hasta la actualidad, su trabajo profesional lo realiza en Canal Sur Televisión. Es Premio Arco Iris de la Comunicación en Televisión en Andalucía por su labor divulgativa de las cooperativas, y ha obtenido el accésit del premio de artículos periodísticos Manuel Alcántara.

En 2014, fue la periodista que, por primera vez en la historia de Andalucía, presentó la gala institucional del Día de Andalucía de entrega de medallas y títulos de hijos predilectos. Ese mismo año, la Academia de Televisión le concedió el premio Iris a la mejor presentadora de informativos autonómicos.

Es Premio Nacional de Periodismo de la Guardia Civil y tiene la Medalla al Mérito Civil de la Policía Nacional.

En cuanto a Nieves Fernández García (Mérida, 1965), es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (1983-1989). Trabaja en Canal Sur TV desde enero de 1989, tras superar el primer proceso de selección de la recién nacida cadena de televisión autonómica.

Como realizadora, ha desarrollado diferentes tareas, desde informativos a retransmisiones deportivas, programas de reportajes, magazines, etc. Con anterioridad, pasó por el Centro Territorial de TVE en Sevilla como operadora de vídeo, y por el Centro Territorial de La Roja como becaria de realización en el año de finalización de los estudios universitarios.

En 2014, presentó, como directora, un documental coproducido por Canal Sur TV, titulado 'Don Pablo, el maestro alcalde'.