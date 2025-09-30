La religiosa Agustina Carmen Toledano presenta este jueves en Almería la figura del papa León XIV Protagonizará el encuentro 'Conociendo mejor al papa León XIV', organizado por Misión Almería (jesuitas) y CONFER Almería

Carmen Toledano, priora del monasterio agustino de Lima (Perú), protagonizará este jueves, 2 de octubre, el encuentro 'Conociendo mejor al papa León XIV', organizado por Misión Almería (jesuitas) y CONFER Almería. Será a las 19.30 horas, en la Casa Sacerdotal de la plaza de la Catedral.

Natural de Talavera de la Reina (Toledo), Carmen Toledano ingresó en la vida religiosa en 1990 y ha dedicado más de tres décadas a la vida contemplativa y a la renovación espiritual dentro de la Orden de San Agustín. Participó en la fundación de la Comunidad de la Conversión en Palencia y, actualmente, acompaña desde Lima diversos procesos de formación y vida comunitaria.

Es autora de numerosos artículos en la revista Vida Nueva y fue la primera mujer en predicar el tradicional Sermón de las Siete Palabras en Lima, un hito histórico que refleja su profundo conocimiento teológico y su compromiso con una Iglesia sinodal y misionera, tal y como han destacado desde el Obispado de Almería.

En su conferencia, Toledano ayudará a comprender mejor la figura y el estilo pastoral del papa León XIV, el primer pontífice agustino y el primero con raíces latinoamericanas, elegido en mayo de 2025.