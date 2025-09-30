Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

La religiosa Agustina Carmen Toledano presenta este jueves en Almería la figura del papa León XIV

Protagonizará el encuentro 'Conociendo mejor al papa León XIV', organizado por Misión Almería (jesuitas) y CONFER Almería

María Paredes Moya

Almería

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:24

Carmen Toledano, priora del monasterio agustino de Lima (Perú), protagonizará este jueves, 2 de octubre, el encuentro 'Conociendo mejor al papa León XIV', organizado por Misión Almería (jesuitas) y CONFER Almería. Será a las 19.30 horas, en la Casa Sacerdotal de la plaza de la Catedral.

Natural de Talavera de la Reina (Toledo), Carmen Toledano ingresó en la vida religiosa en 1990 y ha dedicado más de tres décadas a la vida contemplativa y a la renovación espiritual dentro de la Orden de San Agustín. Participó en la fundación de la Comunidad de la Conversión en Palencia y, actualmente, acompaña desde Lima diversos procesos de formación y vida comunitaria.

Es autora de numerosos artículos en la revista Vida Nueva y fue la primera mujer en predicar el tradicional Sermón de las Siete Palabras en Lima, un hito histórico que refleja su profundo conocimiento teológico y su compromiso con una Iglesia sinodal y misionera, tal y como han destacado desde el Obispado de Almería.

En su conferencia, Toledano ayudará a comprender mejor la figura y el estilo pastoral del papa León XIV, el primer pontífice agustino y el primero con raíces latinoamericanas, elegido en mayo de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un funcionario de El Ejido en el maletero de su coche
  2. 2 Maniatado y golpeado: así ha sido la trágica aparición de Antonio Campos
  3. 3 Hallan el cadáver de un funcionario de El Ejido en el maletero de su coche
  4. 4 Aviso por tormentas en Almería: las lluvias podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora
  5. 5 «Nos deja un vacío inmenso, era muy servicial»: Berja llora la muerte de Antonio Campos
  6. 6 El Seprona afirma que el vertedero de Roquetas carecía de «ningún tipo de control» ni «licencia»
  7. 7 El alcalde de Berja espera la pronta resolución del crimen de Antonio Campos: «No es nada normal»
  8. 8 Tres heridos en un accidente múltiple en la A-358 de Dalías con un camión y una ambulancia implicados
  9. 9 Almería, capital andaluza de la salud mental
  10. 10 La Mojonera activa el Plan Municipal de Vigilancia y Control frente al Virus del Nilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La religiosa Agustina Carmen Toledano presenta este jueves en Almería la figura del papa León XIV

La religiosa Agustina Carmen Toledano presenta este jueves en Almería la figura del papa León XIV