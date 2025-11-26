Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La alcaldesa de Almería, con las nuevas gafas de realidad virtual del Barrio Andalusí. R. I.

Realidad virtual y 3D para viajar al pasado andalusí de Almería

El yacimiento arqueológico a los pies de la Alcazaba incorpora dispositivos digitales para los visitantes e inaugura laboratorio y almacén

R. I.

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

El 29 de marzo de 2023, tras casi diez años de investigaciones y puesta en valor, quedó inaugurado el Espacio Museístico Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí. ... Ahora, apenas dos años y medio después, este museo ha sufrido importantes reestructuraciones, además de adaptarse a los nuevos tiempos con la tecnología más avanzada para un enclave arqueológico único en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora
  2. 2 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  3. 3 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  4. 4 Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas
  5. 5 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017
  7. 7 La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario
  8. 8 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  9. 9 Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada
  10. 10 Viajes a Ibiza y Madrid Â«de coste elevado y en efectivoÂ» en 2016 y 2017

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Realidad virtual y 3D para viajar al pasado andalusí de Almería

Realidad virtual y 3D para viajar al pasado andalusí de Almería