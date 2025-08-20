Rap y versos en la Casa del Poeta Valente Exhibición freestyle, este jueves, con el speaker Alrap y los freestylers KJR y Carrique, dentro del programa 'Verano en verso'

El programa 'Verano en verso' de la Casa del Poeta está abierto a todos los segmentos de la población y, por eso, este jueves, se ha organizado una actividad pensada especialmente para los jóvenes.

Se trata del 'Rap del poeta', que incluye una exhibición de freestyle en la que las palabras que se rapearán procederán de poemas de José Ángel Valente. Participarán en esta experiencia el speaker Alrap y los freestylers KJR y Carrique.

Recuerdan desde la organización que el freestyle bebe de la esencia de los poemas, creando frases a partir de la palabra. Una relación entre la poesía y el rap se podrá disfrutar a las 19.30 horas, en la Casa del Poeta, en una actividad gratuita pero para la que se requiere inscripción previa en el email asientovip@gmail.com, dado que aún quedan las últimas plazas para completar el aforo limitado.

'Verano en Verso' es un programa de dinamización de la Casa del Poeta, organizado por el área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, con el apoyo de la Consejería de Turismo a través del Plan Turístico de Grandes Ciudades de la Junta de Andalucía y producido por Contraportada y Asiento Vip.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha valorado que «es un cuidado programa, que durante agosto y septiembre nos está permitiendo acercar la poesía y la vida de José Ángel Valente a toda la sociedad, animará a visitar este espacio museístico enclavado en pleno casco histórico de la ciudad, y contribuirá a dinamizar el verano y el centro de Almería».

El programa se desarrolla con siete actividades. 'Rap del poeta' es la última de agosto y continuará el 4 de septiembre para celebrar las tres últimas propuestas. Ya se ha desarrollado un taller de dibujo sobre Super Valente, recital poético y este jueves llegará la exhibición de freestyle, que continuará con dos cuentacuentos y una lectura dramatizada.

Además, se invita a participar en la actividad 'Poesía en red'. Desde el área de Turismo animan a todos los visitan es, durante los meses de agosto y septiembre, a grabarse leyendo un poema en la Casa del Poeta y subirlo a Instagram etiquetando a @almerialovers.