El poder para transformar de los museos, en una jornada en el Murec

'El impacto transformador de los museos'. Ese es el título con el que se desarrollará, el próximo jueves, 27 de noviembre, una jornada de ... información y debate en el que los gestores de grandes centros culturales de Almería, Málaga, Murcia y Madrid expondrán sus experiencias y la repercusión que las instalaciones que dirigen han supuesto para su entorno.

La cita, organizada por IDEAL en Almería y «concebida como un espacio de reflexión estratégica y colectiva sobre el pasado, el presente y el futuro de los museos», según las palabras de su delegado, Miguel Cárceles, tratará la relevancia de estos centros como «ejes vertebradores de la cultura, dinamizadores de la creación, actores económicos y creadores de comunidad».

Para ello, contará con la participación, desde Murcia, de Mari Ángeles Gómez Ródenas , jefa del Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia; de Almería, de Juan Manuel Martin, director del Murec, el Museo del Realismo Español Contemporáneo; de Málaga, de Joaquín Laguna, jefe del Servicio de Administración, Seguridad y Públicos en la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; y, de Madrid, de Pablo Berastegui, director de Centros y Programas Culturales y Medio Ambiente de la Fundación Montemadrid-La Casa Encendida.

La jornada, que arrancará a las 10 horas, tendrá como sede el emblemático Museo del Realismo Español Contemporáneo, ubicado en el rehabilitado -por la Diputación Provincial de Almería- Hospital Provincial de Santa María Magdalena, el único edificio civil que se conserva en la actualidad en la ciudad que data del siglo XVI; y la asistencia será exclusivamente mediante invitación.

En ella, se analizará y reflexionará «sobre el papel crucial que desempeñan los museos en la sociedad del siglo XXI. Queremos destacar cómo estas instituciones han evolucionado, dejando de ser meros depositarios de colecciones para convertirse en auténticos artífices y motores de una revolución cultural, social y económica en sus ámbitos territoriales de influencia», ha argumentado el delegado de IDEAL en Almería..

El foco estará, de manera principal, en el impacto social, económico y cultural de los museos, además de realizar un análisis profundo que aborde tanto los efectos intangibles —la cohesión social, la educación cívica y la mejora de la imagen de marca de la ciudad—, como los tangibles —la generación de empleo, el fomento del turismo cultural y la regeneración urbana de los barrios circundantes—.

Será una experiencia, sin duda, enriquecedora, que pondrá en valor la necesidad y beneficios de la inversión en cultura y patrimonio.