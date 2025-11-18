La pintora almeriense Odu Carmona, Premio Menina de Andalucía 2025

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La artista local recibe un reconocimiento por luchar contra la violencia de género y por la igualdad

Rosenda Mirón

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:17

Odu Carmona lleva media vida ligada a una máquina y la otra media liberándose de ella para pintar. Así, a pinceladas de vocación, empeño y ... resistencia, la artista de Olula del Río ha construido una trayectoria que no ha parado de crecer a la que este año le pone un lazo —de color violeta, que a ella tanto le gusta—: el Premio Menina de Andalucía 2025, concedido por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Se lo entregan el 28 de noviembre. Ella dice que aún no se lo cree, y quienes la conocen seguro que dicen que ya era hora.

