La pintora almeriense Odu Carmona, Premio Menina de Andalucía 2025
La artista local recibe un reconocimiento por luchar contra la violencia de género y por la igualdad
Rosenda Mirón
Martes, 18 de noviembre 2025, 18:17
Odu Carmona lleva media vida ligada a una máquina y la otra media liberándose de ella para pintar. Así, a pinceladas de vocación, empeño y ... resistencia, la artista de Olula del Río ha construido una trayectoria que no ha parado de crecer a la que este año le pone un lazo —de color violeta, que a ella tanto le gusta—: el Premio Menina de Andalucía 2025, concedido por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Se lo entregan el 28 de noviembre. Ella dice que aún no se lo cree, y quienes la conocen seguro que dicen que ya era hora.
A Odu la enfermedad le llegó pronto y sin pedir permiso: insuficiencia renal crónica desde hace 37 años, 20 en diálisis, 15 trasplantada y, tras el rechazo, algo más de dos años de vuelta a la aguja diaria. Con ese currículum clínico cualquiera tendría excusa para parar pero ella, no, ella todo lo contrario: «Siempre he querido ser una mujer valiente, fuerte, emprendedora y trabajadora, con todas las limitaciones que esta enfermedad me pone», explica. Y, a falta de certidumbres, eligió una pasión en la que sostenerse: crear pintando.
Desde niña dibujaba, pero fue en el año 2000 cuando decidió que aquello no iba a ser un entretenimiento de domingos. Fundó la Academia Pincel y Cuerda, que sigue, 24 años después, tan viva como ella: un hervidero de pinceles, cuerdas, alumnas y vida, la academia más exitosa del Almanzora. Desde entonces ha recorrido media Almería impartiendo talleres como quien reparte luz en un pueblo en apagón.
Su obra ha viajado más que ella: exposiciones por España y Francia, donde ganó un primer premio europeo; reconocimientos en las cátedras de Antonio López y Andrés García Ibáñez; y un aprendizaje de fondo con maestros de dentro y fuera del país. Con López, nada menos que doce cátedras. Una artista no se cansa nunca del asombro, y Odu menos. Quizá por eso sus cuadros están llenos de criaturas vegetales gigantes, plantas que parecen personas, o personas que parecen plantas, que crecen y ,o inundan todo de vibrantes colores, impactantes tonalidades que lo inundan todo de vida.
Pero si algo sostiene a Odu- menuda, atenta, delicada, observadora- más allá del arte es su firme convencimiento en apoyar a otras mujeres. Ella lo dice sin épica, como quien habla de cualquier otra cosa cotidiana y mundana: «Siempre he apoyado todos los proyectos de mujeres». Ha impartido talleres para ellas y con ellas, ha dado charlas sobre «artistas olvidadas en la historia del arte», ha participado en todas las ediciones de «Mujer y Arte» del Museo de Almería, ha sido propuesta como Mujer MIA y homenajeada por asociaciones de su pueblo y de los de al lado. A veces la lucha se hace con pancarta, pero muchas otras se hace con un lienzo, o un café y una conversación que contribuye a cambiar la vida de alguien. Es la generosidad.
Por eso este Premio Menina —creado para distinguir a quienes trabajan contra la violencia de género y por la igualdad real— no es solo una medalla o un mero reconocimiento. Es un espejo que devuelve lo que Odu lleva años siendo: una mujer que crea mientras la vida aprieta, y que, aun así, encuentra aire suficiente para alentar a otras mujeres.
«Es un honor», dice ella. Lo es. Pero el verdadero honor, esta vez, es el del premio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión