La pintora almeriense Odu Carmona, Premio Menina de Andalucía 2025

Odu Carmona lleva media vida ligada a una máquina y la otra media liberándose de ella para pintar. Así, a pinceladas de vocación, empeño y ... resistencia, la artista de Olula del Río ha construido una trayectoria que no ha parado de crecer a la que este año le pone un lazo —de color violeta, que a ella tanto le gusta—: el Premio Menina de Andalucía 2025, concedido por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Se lo entregan el 28 de noviembre. Ella dice que aún no se lo cree, y quienes la conocen seguro que dicen que ya era hora.

A Odu la enfermedad le llegó pronto y sin pedir permiso: insuficiencia renal crónica desde hace 37 años, 20 en diálisis, 15 trasplantada y, tras el rechazo, algo más de dos años de vuelta a la aguja diaria. Con ese currículum clínico cualquiera tendría excusa para parar pero ella, no, ella todo lo contrario: «Siempre he querido ser una mujer valiente, fuerte, emprendedora y trabajadora, con todas las limitaciones que esta enfermedad me pone», explica. Y, a falta de certidumbres, eligió una pasión en la que sostenerse: crear pintando.

Desde niña dibujaba, pero fue en el año 2000 cuando decidió que aquello no iba a ser un entretenimiento de domingos. Fundó la Academia Pincel y Cuerda, que sigue, 24 años después, tan viva como ella: un hervidero de pinceles, cuerdas, alumnas y vida, la academia más exitosa del Almanzora. Desde entonces ha recorrido media Almería impartiendo talleres como quien reparte luz en un pueblo en apagón.

Su obra ha viajado más que ella: exposiciones por España y Francia, donde ganó un primer premio europeo; reconocimientos en las cátedras de Antonio López y Andrés García Ibáñez; y un aprendizaje de fondo con maestros de dentro y fuera del país. Con López, nada menos que doce cátedras. Una artista no se cansa nunca del asombro, y Odu menos. Quizá por eso sus cuadros están llenos de criaturas vegetales gigantes, plantas que parecen personas, o personas que parecen plantas, que crecen y ,o inundan todo de vibrantes colores, impactantes tonalidades que lo inundan todo de vida.

Pero si algo sostiene a Odu- menuda, atenta, delicada, observadora- más allá del arte es su firme convencimiento en apoyar a otras mujeres. Ella lo dice sin épica, como quien habla de cualquier otra cosa cotidiana y mundana: «Siempre he apoyado todos los proyectos de mujeres». Ha impartido talleres para ellas y con ellas, ha dado charlas sobre «artistas olvidadas en la historia del arte», ha participado en todas las ediciones de «Mujer y Arte» del Museo de Almería, ha sido propuesta como Mujer MIA y homenajeada por asociaciones de su pueblo y de los de al lado. A veces la lucha se hace con pancarta, pero muchas otras se hace con un lienzo, o un café y una conversación que contribuye a cambiar la vida de alguien. Es la generosidad.

Por eso este Premio Menina —creado para distinguir a quienes trabajan contra la violencia de género y por la igualdad real— no es solo una medalla o un mero reconocimiento. Es un espejo que devuelve lo que Odu lleva años siendo: una mujer que crea mientras la vida aprieta, y que, aun así, encuentra aire suficiente para alentar a otras mujeres.

«Es un honor», dice ella. Lo es. Pero el verdadero honor, esta vez, es el del premio.