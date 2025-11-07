Paula Coronas, Laura Fernández y poemas de Celia Viñas abren en Almería ciclo 'Miradas del Sur'

Fundación Unicaja pone en marcha una nueva edición del Ciclo Miradas al Sur que arranca el viernes 14 de noviembre con un recital de la ... pianista Paula Coronas y la bailaora Laura Fernández. La actuación tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería con entrada libre hasta completar aforo.

Esta séptima edición dará comienzo con el concierto 'Flamencura' en el que se recitarán los poemas 'Yo Isla' y 'Luna Mojada' de Celia Viñas Olivella a cargo de los poetas y profesores Virginia Fernández Collado y Francisco Vargas Fernández, ha explicado la organización en un comunicado este viernes.

El ciclo 'Miradas al Sur', organizado por Fundación Unicaja bajo la dirección artística de Paula Coronas, forma parte de la programación de actividades culturales que la institución lleva a cabo tanto en sus centros propios como en salas y otros espacios en colaboración con diferentes entidades, con el objetivo de difundir la música de todos los estilos al público en general.

Así, la iniciativa recorrerá en los próximos meses diferentes espacios y ciudades. Paula Coronas protagonizará una charla-concierto en homenaje a Eduardo Ocón en el 125 aniversario de su muerte el 30 de enero en la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga, y los recitales 'La música de salón. El piano romántico suena' y 'Con nombre de mujer. La voz, el piano, la poesía y la danza en una propuesta de fusión y actualidad' los días 16 de febrero y 6 de marzo en el Antiguo Casino de Ciudad Real y en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

El 10 de abril, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz acogerá el dúo de cámara a cargo de la violinista Laura Sansón y la pianista malagueña, y el 23 de mayo tendrá lugar el recital 'El vertiginoso vuelo de las cuerdas', protagonizado por el Cuarteto Maynake y Paula Coronas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Las artistas

Paula Coronas es una de las pianistas más destacadas y con mayor reconocimiento internacional en nuestro país. Ha ofrecido numerosos recitales y conciertos con orquesta en España y numerosos países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rumanía o Hungría. En la actualidad, es profesora titular en el Conservatorio Profesional de Música 'Manuel Carra' de Málaga, doctora en Comunicación y Música por la Universidad de Málaga y vocal de Música del Ateneo de Málaga.

Laura Fernández es bailarina y futura pedagoga de la Danza Española, grado que cursa actualmente. Ha participado en diversos proyectos artísticos de relieve nacional y ha sido becada para asistir a los ensayos del Ballet Nacional de España. Fernández aborda diversos estilos de la danza, destacando por su dominio en la tradicional Escuela Bolera.