Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Paula Coronas y Laura Fernández. R. I.

Paula Coronas, Laura Fernández y poemas de Celia Viñas abren en Almería ciclo 'Miradas del Sur'

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería acoge la actuación de la pianista y la bailaora en la primera cita de esta iniciativa que cumple siete años

R. I.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Fundación Unicaja pone en marcha una nueva edición del Ciclo Miradas al Sur que arranca el viernes 14 de noviembre con un recital de la ... pianista Paula Coronas y la bailaora Laura Fernández. La actuación tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería con entrada libre hasta completar aforo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  2. 2 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  3. 3 Pilar Cosentino afirma que su grupo ha logrado que un producto industrial sea percibido como uno de consumo
  4. 4 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  5. 5 Roquetas aprueba el presupuesto del 2026 con críticas por «falta de ideas»
  6. 6 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  7. 7 Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido
  8. 8 Mojácar viaja a Londres para reforzar su proyección internacional
  9. 9 El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada
  10. 10 En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Paula Coronas, Laura Fernández y poemas de Celia Viñas abren en Almería ciclo 'Miradas del Sur'

Paula Coronas, Laura Fernández y poemas de Celia Viñas abren en Almería ciclo &#039;Miradas del Sur&#039;