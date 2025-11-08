Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Premiados y autoridades, al término de la Gala. 3 Taurinos 3
Toros

La pasión por los toros en Almería celebra su tradicional cita

a gala anual de 3 Taurinos 3 en el Patio de Luces de la Diputación reúne emoción, homenaje y futuro en una noche dedicada a la memoria y la vitalidad de la Fiesta

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

El remozado patio de luces de la Diputación Provincial de Almería se vistió de gala, días pasados, para acoger una de las citas más esperadas ... del calendario taurino almeriense, la tradicional entrega de premios del Foro Taurino 3 Taurinos 3 de Almería, que cada año pone el broche de oro a la temporada. La cita, que ya es un referente para los aficionados de toda la provincia, volvió a conjugar la emoción del recuerdo, el reconocimiento a los protagonistas del año y la reafirmación de una pasión que sigue muy viva. En un ambiente de respeto y entusiasmo, el acto sirvió también para celebrar el resurgir que vive la tauromaquia, con tendidos más llenos y un público joven que se acerca con curiosidad y admiración a la tradición para que este mundo taurino vaya consiguiendo adeptos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por apuñalar de gravedad a un hombre en el portal de su casa en Roquetas
  2. 2 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  3. 3 La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por el accidente mortal del Cable Inglés: chocó a 137 kilómetros por hora
  4. 4 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  5. 5 Más de 14 millones de euros para El Ejido del futuro
  6. 6 El TSJA reclama a la Diputación de Almería los trámites para publicar en el BOP la corrección del Algarrobico
  7. 7 Cae un clan familiar en Almería con 18 detenidos por venta de armas y tráfico de drogas
  8. 8 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  9. 9 Roquetas aprueba la Ordenanza de Protección y Bienestar de animales de compañía
  10. 10 Se buscan actores para una producción teatral: estos son los requisitos del casting

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La pasión por los toros en Almería celebra su tradicional cita

La pasión por los toros en Almería celebra su tradicional cita