La pasión por los toros en Almería celebra su tradicional cita

El remozado patio de luces de la Diputación Provincial de Almería se vistió de gala, días pasados, para acoger una de las citas más esperadas ... del calendario taurino almeriense, la tradicional entrega de premios del Foro Taurino 3 Taurinos 3 de Almería, que cada año pone el broche de oro a la temporada. La cita, que ya es un referente para los aficionados de toda la provincia, volvió a conjugar la emoción del recuerdo, el reconocimiento a los protagonistas del año y la reafirmación de una pasión que sigue muy viva. En un ambiente de respeto y entusiasmo, el acto sirvió también para celebrar el resurgir que vive la tauromaquia, con tendidos más llenos y un público joven que se acerca con curiosidad y admiración a la tradición para que este mundo taurino vaya consiguiendo adeptos.

La periodista Verónica Ruiz condujo la ceremonia con elegancia y sensibilidad, tejiendo una narración que fue transitando por la memoria, el arte y el sentimiento. Los acordes del pasodoble 'Al Foro', obra llevada a cabo por Paco Urrutia, abrieron la velada en la voz de Judit Alférez y el toque del guitarrista David Rodríguez, que conquistaron a los asistentes con una interpretación vibrante, aplaudida con fuerza. La música dio paso al reconocimiento de quienes han mantenido encendida la llama de la afición durante un año intenso y pleno de actividades.

Reconocimientos

El Foro 3 Taurinos 3 quiso rendir homenaje a los que ya no están, figuras entrañables que dejaron su huella en la historia taurina almeriense. Se recordó especialmente a Eduardo Marín, santo y señal del mundo taurino en Almería, y a Miguel Pérez Hita Rabell, fundador de la peña El Duende, cuyas ausencias se sintieron en el patio con emoción y respeto. A continuación, un vídeo elaborado por Álex Valverde con fotografías de Molina repasó las casi veinte actividades celebradas desde la última edición, consistente en conferencias, tertulias, visitas a distinas ganaderías, corridas y encuentros con profesionales, todo un mosaico de pasión y compromiso que refleja la vitalidad de la afición almeriense.

Ampliar Arriba, Judit Alférez y David Rodríguez pusieron 'hilo musical' a una gala en la que Fernando Robleño (abajo), recibió el reconomiento a una extensa carrera. 3 Taurinos 3

Las tradicionales 'T' de Taurinos, símbolo de fidelidad y entrega, fueron concedidas a Liberio López Aguilera, Francisco Carmona Flores (Vera), José Molina Gracia (Vélez Rubio), Julio Rodríguez Martínez, José Cáceres Fuentes y Juan Manuel Pérez Alarcón. Sus nombres resonaron entre aplausos de gratitud, como representantes de una afición que sostiene, año tras año, la raíz cultural de esta afición artística. Por motivos de agenda, el Premio HLA Mediterráneo, destinado a David de Miranda, y el Premio Juan Luis de la Rosa al mejor toreo de capote, otorgado a Pablo Aguado, se entregarán finalmente el próximo 15 de enero de 2026, en un acto específico que servirá de prolongación de esta gala.

El Premio al Toreo de Plata, garlardón patrocinado por Hotel Catedral-Casa Puga, fue para Agustín Serrano, en reconocimiento a sus veinticinco años de dedicación intachable y entrega profesional. La ovación que siguió a su nombre fue una muestra del respeto que inspira su trayectoria. También se distinguió a la histórica Sastrería Fermín, con el galardón a la Defensa de la Tauromaquia, por más de seis décadas de trabajo artesanal vistiendo a las principales figuras del toreo. Su representante, Antonio López Fuentes, recogió el premio entre vítores y una emoción contenida que hablaba por sí sola.

El futuro

El futuro también tuvo su lugar. La Taberna Entrefinos otorgó su reconocimiento al triunfador de la Copa Chenel, Sergio Rodríguez, y al joven novillero Mario Vilau, de la Escuela Taurina de Barcelona, vencedor del ciclo nacional de novilladas, ejemplo de que el relevo generacional ya está en marcha. Por su parte, el Premio Bernabé Puerta, destinado a reconocer la difusión de la cultura taurina, recayó en la editorial El Paseíllo, cuyo trabajo editorial ha contribuido a mantener viva la reflexión y la palabra en torno al toreo.

El momento de mayor emoción llegó con la entrega del Premio Manuel del Águila, a toda una trayectoria, concedido al matador madrileño Fernando Robleño, quien se despidió de los ruedos el pasado 12 de octubre en Las Ventas, tras más de 25 años de carrera ejemplar. La diputada de Igualdad, María Luisa Cruz, fue la encargada de entregarle el galardón, en un gesto que selló el reconocimiento de una vida dedicada por completo al arte de la lidia. Robleño, visiblemente emocionado, agradeció el cariño que le otorgoó el público almeriense, que lo despidió en pie con una ovación larga y sentida.

La noche de galardones concluyó entre pasodobles, abrazos y conversaciones que se prolongaron más allá del acto oficial. Con emoción, música y memoria, el Foro Taurino de Almería volvió a demostrar que la afición sigue viva, que el arte del toreo conserva su pulso y que, en esta tierra, la temporada no termina, se celebra, se recuerda y se honra, como una forma de mantener abierta la puerta del tiempo.