Pantalla Estrenos proyecta 'Anatomía de un instante'

El director, Alberto Rodríguez, presenta la serie en un lleno Teatro Apolo y destaca que «el compromiso del equipo de rodaje para poner en marcha este proyecto sobre un momento clave de la Transición»

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

Es una de las grandes series de este año y cuenta con seis nominaciones en el certamen de Fical, en la categoría de Mini Serie. ... Se trata de 'Anatomía de un instante. Cómo salvar una democracia', dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Movistar+, que hoy se ha proyectado en el Teatro Apolo, dentro de Pantalla Estrenos Series, con aforo completo. Su director, Alberto Rodríguez, ha sido el encargado de presentar la serie, basada en la novela homónima de Javier Hervás, acompañado por el director de Fical, Enrique Iznaola, que ha destacado «los valores artísticos, técnicos e históricos de esta gran serie».

