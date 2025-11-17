Pantalla Estrenos proyecta 'Anatomía de un instante'

Es una de las grandes series de este año y cuenta con seis nominaciones en el certamen de Fical, en la categoría de Mini Serie. ... Se trata de 'Anatomía de un instante. Cómo salvar una democracia', dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Movistar+, que hoy se ha proyectado en el Teatro Apolo, dentro de Pantalla Estrenos Series, con aforo completo. Su director, Alberto Rodríguez, ha sido el encargado de presentar la serie, basada en la novela homónima de Javier Hervás, acompañado por el director de Fical, Enrique Iznaola, que ha destacado «los valores artísticos, técnicos e históricos de esta gran serie».

'Anatomía de un instante' se estructura en cuatro capítulos en los que, partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. La serie cuenta con un brillante reparto entre ellos dos premios 'Almería Tierra de Cine', Álvaro Morte, y Eduard Fernández, que lo recibirá el próximo sábado, junto a Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente y Samuel López, entre otros.

Alberto Rodríguez afirma que «es una serie de encargo, a la que en un principio dije que no, porque ya había hecho ya algunas producciones con el telón de fondo de la Transición. Pero me dijeron que lo pensara y leyera la novela y me fascinó. Y lo más curioso es que en esa novela de no ficción veía muchas cosas que podía adaptar para traslada a la pantalla. Había un punto de anclaje que son los tres 'traidores', los únicos que se mantuvieron en pie».

El director ha querido destacar «al equipo de trabajo, muy entregado, tanto el técnico como el artístico, un ejemplo de compañerismo, y todos por la labor y responsabilidad de poner en marcha esta historia».

A la hora de abordar la historia, Alberto Rodríguez tenía claro cual era el foco, «adaptarnos al supuesto principal, la historia de los tres traidores, que son los tres que no se tiran cuando se produce el golpe de estado, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, y el ministro Gutiérrez Mellado, que se enfrentó a los golpistas. Le llama traidores porque son tres personas que en el fondo traicionan sus ideales y a los suyos para conseguir un futuro mejor del país. Traicionan al pasado para conseguir un futuro para España».

El director confiesa que «rodar en el Congreso ha sido bastante complejo, porque teníamos el mandato de rodarlo todo en tres días, y es una de las parres centrales de la historia, y porque el Congreso ha cambiado mucho y tuvimos que transformarlo. Pero, a la vez, teníamos el mandato de que si se producía una sesión teníamos que abandonarlo en tres horas, y por suerte no la hubo».

Alvaro Morte interpreta a Adolfo Suarez, Eduard Fernández a Sabntiago Carrillo y Manolo Solo a Gutiérrez Mellado. La miniserie 'Anatomía de un instante' es tan fascinante como la novela de Hervás.