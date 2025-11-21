La Orquesta Joven de Almería celebra este fin de semana dos conciertos de su gira navideña

Una vez pasado el ecuador del mes de noviembre y entrado en la segunda quincena, el ambiente navideño empieza a aflorar en mayor medida y ... qué mejor que dejarse llevar por uno de sus aspectos más entrañables y disfrutables como es la música. Y si es con la ilusión de los cerca de cincuenta músicos de la Orquesta Joven de Almería (OJAL), avalados por el sello de calidad formativa de la OCAL, el éxito está garantizado.

La OJAL iniciará así este fin de semana su particular gira navideña que, en los próximos días, el sábado 22 y el domingo 23, la llevará a compartir con los almerienses dos actuaciones muy especiales y ambas con entrada totalmente gratuita.

El sábado, 22 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, estarán participando en el acto de inauguración del alumbrado navideño del Centro Comercial Torrecárdenas. Al día siguiente, el domingo 23, actuarán a en el Santuario Virgen del Mar, situado en la plaza homónima del centro de la ciudad, a las 18.30 horas. Ambos conciertos contarán con la dirección de Eduardo Fernández.

El programa de conciertos incluirá villancicos tan populares como 'Noche de paz', 'Ya vienen los Reyes', 'Hacia Belén va una burra', 'El burrito sabenero', 'Campana sobre campana' o 'Santa Claus llega a la ciudad'. No faltarán villancicos más propios de la tradición anglosajona como 'Hark de Herald' o 'Sleigh ride', habrá un divertido popurrí y alguna que otra sorpresa que no se puede desvelar pero que el público disfrutará.

Además, en la cita en el Centro Comercial Torrecárdenas también se interpretará 'Golden', un tema que se ha hecho popular en la banda sonora de la película 'Kpop Demon Hunters'.

Una excelente experiencia para aproximarse a las fiestas navideñas, con lo mejor de la tradición popular, dirigida a un público familiar y con el sello de la Orquesta Ciudad de Almería y su cantera de jóvenes de la OJAL.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.