La OCAL 'sacará a bailar' a los asistentes a la Feria de Almería Bajo la dirección de Michael Thomas y con varias colaboraciones, ofrecerá su concierto anual el 29 de agosto en la plaza de la Constitución

María Paredes Moya Almería Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:17

Casi ya tan tradicional como el abanico, los gigantes y cabezudos o la batalla de flores, el concierto extraordinario de Feria de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) se ha convertido en una de las citas más esperadas de la programación especial para las fiestas patronales de la capital almeriense.

Cada año, el concierto de Feria de la OCAL ejerce no en vano de emocionante acto de celebración y encuentro, y hace de 'bisagra' entre el cierre de temporada y el inicio del nuevo curso, con propuestas artísticas y musicales siempre variadas y de una gran calidad.

Este año, la cita con el concierto de Feria de la OCAL, que volverá a estar dirigida por Michael Thomas, será el viernes 29 de agosto, a las 22 horas, en la plaza de la Constitución, bajo el sugerente título de '¿Bailamos?'. De este modo, la Orquesta Cuidad de Almería invitará a bailar al público que, a buen seguro, volverá a agotar las localidades, en el marco de la programación especial coordinada desde el área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

El repertorio

Desde el fuego y la intensidad española de 'Vida Breve', de Manuel de Falla, hasta la riqueza folclórica de la 'Rapsodia Rumana', de George Enescu, el repertorio desplegará un mosaico de ritmos y culturas. El pulso hipnótico del 'Bolero' de Maurice Ravel, la chispeante alegría de 'La boda de Luis Alonso' de Gerónimo Giménez y el humor desenfadado del 'Can Can' de Jacques Offenbach invitarán, a buen seguro, al público a dejarse llevar.

Los ritmos alegres seguirán siendo protagonistas con la 'Danza Húngara n.º 5' de Johannes Brahms y el célebre 'Baile de Luis Alonso' de Giménez. El tango, con toda su melancolía y seducción, aparecerá de la mano de 'Volver' y 'Por una cabeza' de Carlos Gardel, así como la profundidad lírica de 'Oblivion' de Astor Piazzolla.

El viaje culminará con la elegancia caribeña del 'Danzón nº 2' de Arturo Márquez y el deslumbrante 'Mambo' de West Side Story de Leonard Bernstein, un final lleno de ritmo y energía.

Para una cita tan especial y sugerente, la OCAL contará con un amplio abanico de contrastados artistas invitados que completarán las sensaciones de muchas de las piezas a interpretar.

La velada contará con la participación del lado más clásico de la bailarina almeriense Esther Pastor; en danza española, con la nijareña Marta Bonilla; en la raíz más flamenca, con la huercalense Inés de Inés; a caballo entre el flamenco y el bandoneón, estará Fabián Carbone; y contarán con los bailarines de tango Débora Godoy y Carlos Guevara.

Las entradas tienen un precio único de 15 euros y se encuentran disponibles, y con gran ritmo de venta, según han señalado desde el Consistorio, tanto en la plataforma habitual https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo.