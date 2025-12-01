Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Orquesta CIudad de Almeía en una de las actuaciones R.I.

La OCAL llena el Auditorio durante dos jornadas para interpretar 'El Retablo de Maese Pedro'

La Orquesta capitanea un viaje por la música, la lírica y el teatro de títeres con funciones dentro del Ciclo de Conciertos Cajamar

R.I.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

La Orquesta Ciudad de Almería brilla por su talento y su creatividad. Dos aspectos que han vuelto a confluir de nuevo en la representación de ' ... El Retablo de Maese Pedro' en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Un espectáculo en el que la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), dirigida por un Michael Thomas entregado y en continua conexión con el público, ha logrado un verdadero acontecimiento artístico que ha llenado la sala en sus dos funciones, la del sábado por la noche y la de este domingo al mediodía.

