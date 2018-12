La obra 'Turandot' de Puccini puede verse gratis mañana en el Apolo desde el Teatro Real La protagonista de la ópera. / AYTO. ALMERÍA IDEAL ALMERÍA Jueves, 27 diciembre 2018, 00:25

Cientos de pequeños llenaron el Teatro Apolo el sábado y domingo con las obras 'La pequeña cerillera' y 'Omelette'. Dos representaciones del Teatro Real que fueron proyectadas en el espacio almeriense, en virtud del convenio firmado con el área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y que mañana viernes vuelve a repetir experiencia.

Será a partir de las 20 horas y, en esta ocasión, le tocará el turno a los mayores con la ópera 'Turandot', de Giaccomo Puccini, con entrada libre hasta completar el aforo.

La última ópera de Giacomo Puccini no necesita introducción. Tras 20 años de ausencia, 'Turandot' regresa al Teatro Real de la mano de una nueva producción firmada por uno de los directores capitales de los siglos XX y XXI: Robert Wilson, creador de imágenes inolvidables en sus producciones de 'The life and death of Marina Abramovic' y 'Pelléas et Mélisande'.

Al frente de un reparto estelar encabezado por Irene Theorin, Gregory Kunde y Yolanda Auyanet, el director musical asociado del Teatro Real, Nicola Luisotti, dirige uno de los grandes títulos del repertorio italiano.

Basada en un poema épico persa del siglo XII, 'Turandot' permitía al compositor adentrarse en un nuevo universo sonoro y argumental. El exotismo, el erotismo y la lejanía espacio temporal sin duda le sedujeron, como lo hizo un personaje del peso de la protagonista: la princesa china aparentemente incapaz de amar que, sin embargo, termina abandonando su sed de decapitar a sus pretendientes al verse cautivada sin remedio por uno de ellos.