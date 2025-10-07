La obra 'El Eunuco' llega al Maestro Padilla este viernes a beneficio de A Toda Vela Esta divertida comedia de enredos ambientada en la Atenas clásica se representará a partir de las 20.00 horas y todo lo recaudado será para la asociación

Tras colgar el cartel de 'entradas agotadas' en el Teatro Apolo hace unas semanas con 'Dos + Dos', la compañía almeriense Venus en Escena vuelve a conquistar la capital con su éxito teatral 'El Eunuco', una desbordante comedia musical que se representará en el Auditorio Municipal Maestro Padilla este próximo viernes, 10 de octubre, a las 20.00 horas, en una función muy especial a beneficio de la asociación A Toda Vela.

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la plataforma https://almeriaculturaentradas.es/ con un precio único de 10 euros. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del comienzo de la representación.

Tras un estreno arrollador en el Teatro Cervantes en abril de este año, con el aforo completo, y una segunda función en la capital que reafirmó su éxito, esta será la tercera representación en la capital, confirmando la enorme expectación que la obra ha generado entre el público.

Ambientada en la antigua Atenas, 'El Eunuco' es una trepidante comedia de enredos donde los celos, el deseo y la confusión se entrelazan con personajes extravagantes, disfraces inesperados y situaciones hilarantes. Todo ello muy bien acompañado de música en directo, coreografías vibrantes y un ritmo frenético que garantiza carcajadas y sorpresas en cada escena.

El montaje está dirigido por Ángela Felices y producido por Abel Pons, y cuenta con un reparto de gran talento que combina juventud y experiencia: Gerardo Ruiz-Rico, Ángela Felices, Abel Pons, Helena García, Valeria Roberts, Rodrigo Batlles, Moisés Martínez, José Miguel Reyes y Juan Miguel Rivas, quienes han sido aplaudidos por su energía contagiosa y una calidad interpretativa que no deja indiferente.

Un aspecto destacado de la producción es el espectacular trabajo escenográfico realizado por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, cuya propuesta visual ha recibido elogios por su originalidad y capacidad de transportar al espectador a un universo lleno de color y sorpresa.

Carácter solidario

La representación tendrá un carácter solidario, ya que lo recaudado se destinará a la asociación A Toda Vela, entidad almeriense con más de 28 años de trayectoria. Su misión es contribuir a la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Desde su nacimiento, A Toda Vela ha trabajado para garantizar el derecho al ocio de niños y jóvenes con discapacidad, situándoles en el escenario de la comunidad como ciudadanos de pleno derecho, impulsando así una sociedad más inclusiva y participativa.

Con más de 1.500 espectadores acumulados hasta la fecha, 'El Eunuco' se ha consolidado como una de las propuestas teatrales más atractivas de la temporada en Almería. Su última función en El Ejido fue un éxito absoluto, reuniendo a 300 personas en el teatro municipal. La gira, que ya recorre distintos puntos de la provincia, llegará próximamente a escenarios de Fines, Mojácar, Carboneras, Pulpí y Vélez Rubio, entre otros, ampliando así su alcance y consolidando su impacto cultural y social en el territorio.